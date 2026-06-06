Detuvieron a un hombre por robar ocho cajas de alfajores en el centro

Advertidos por un comerciante, efectivos de la policía apresaron a un hombre que había robado ocho cajas de alfajores en el centro de Mendoza.

Durante la jornada del viernes, personal de la policía de Mendoza detuvieron a un hombre de 32 años por robar ocho cajas de alfajores de un negocio ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, en las inmediaciones de las calles Mitre y Las Heras.

Según la información policial, efectivos de UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida) realizaban un patrullaje por las calles del centro cuando fueron alertados por un comerciante que denunciaba haber sido víctima de un robo.

En su relato, explicaba que un hombre había ingresado a su local y sustraído varias cajas de alfajores para luego escaparse, brindando además las características del sujeto.

Alfajores robados El detenido había robado 8 cajas de alfajores de un negocio céntrico. Ministerio de Seguridad