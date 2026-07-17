Alfajores de maicena sin horno: todos los secretos para hacerlos en air fryer
Los clásicos alfajores de maicena ahora se pueden disfrutar en minutos gracias a la air fryer, una alternativa práctica y rápida.
Los alfajores de maicena en air fryer son una de las recetas más prácticas para disfrutar de un clásico argentino sin prender el horno. Las tapas quedan suaves, tiernas y se cocinan en pocos minutos, logrando unos alfajores caseros perfectos para rellenar con abundante dulce de leche. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina moderna, la Air Fryer se convirtió en una gran aliada para preparar postres de manera rápida y sencilla. Siguiendo el paso a paso, conseguirás alfajores de maicena delicados, con una textura que se deshace en la boca y el sabor de siempre.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de almidón de maíz (para las tapas)
- 100 gr de harina 0000 (para las tapas)
- 100 gr de manteca a temperatura ambiente (para las tapas)
- 80 gr de azúcar impalpable (para las tapas)
- 2 yemas (para las tapas)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para las tapas)
- 1 cucharadita de polvo para hornear (para las tapas)
- Ralladura de 1 limón (para las tapas)
- 300 gr de dulce de leche repostero (para el relleno)
- 100 gr de coco rallado (para el rellleno)
Pasos
- Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una crema. Agregá las yemas, la vainilla y la ralladura de limón.
- Incorporá la maicena, la harina y el polvo para hornear. Mezclá hasta formar una masa suave. Envolvela y llevala a la heladera durante 20 minutos.
- Estirá la masa de aproximadamente 5 mm de espesor y cortá discos de unos 5 cm de diámetro.
- Colocá las tapas en la canasta de la air fryer sobre papel para hornear perforado, dejando un pequeño espacio entre ellas.
- Cociná a 160 °C durante 8 a 10 minutos. Las tapas deben cocinarse sin dorarse demasiado.
- Dejalas enfriar completamente.
- Rellená con dulce de leche repostero y pasá los bordes por coco rallado.