Alfajores de chocotorta: una de las recetas argentina que son furor
La combinación de alfajores y chocotorta redefine los postres argentinos, fusionando dos clásicos con un cremoso relleno de dulce de leche y queso crema.
Los alfajores de chocotorta son una de las recetas más tentadoras para los amantes de los postres argentinos. La combinación de dos tapas de alfajor de chocolate con el clásico relleno de dulce de leche y queso crema da como resultado un bocado irresistible, cremoso y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce argentina, esta preparación se destaca por fusionar dos clásicos muy queridos: el alfajor y la chocotorta. Prepará unos alfajores caseros con pocos ingredientes y un relleno que conquista a todos desde el primer mordisco.
FICHA
Tiempo de cocción
12 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
27 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 200 g de harina común
- 40 g de cacao amargo
- 100 g de manteca
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 250 g de dulce de leche
- 250 g de queso crema
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá la manteca con el azúcar, agregá el huevo y luego incorporá la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Formá una masa y estirala.
- Cortá discos, colocálos sobre una placa y hornealos durante 10 a 12 minutos. Dejá enfriar completamente.
- Mezclá el dulce de leche con el queso crema hasta obtener el clásico relleno de chocotorta.
- Armá los alfajores uniendo dos tapas con una generosa cantidad del relleno. Lleválos a la heladera durante 30 minutos antes de servir para que tomen mejor consistencia.