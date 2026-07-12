Misterio resuelto: así se hacen los panqueques proteicos con arándanos más esponjosos
Descubrí el secreto para unos panqueques proteicos increíblemente esponjosos, ideales para un desayuno o merienda nutritiva y deliciosa.
Los panqueques proteicos con yogur, limón y arándanos son una excelente opción para comenzar el día con una preparación nutritiva y llena de sabor. Esta es una de las recetas que combina un alto aporte de proteínas con el toque cítrico del limón y la frescura de los arándanos, logrando un desayuno equilibrado y muy esponjoso.
Perfectos para el desayuno, la merienda o después de entrenar, los panqueques proteicos con yogur, limón y arándanos se han convertido en un clásico de la cocina saludable. Además de prepararse en pocos minutos, pueden acompañarse con yogur extra, frutas frescas o un poco de miel si se desea un toque más dulce. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 g de yogur griego natural
- 2 huevos
- 120 g de avena fina o harina de avena
- 30 g de proteína en polvo sabor vainilla
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de ½ limón
- 100 g de arándanos frescos
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Aceite en aerosol o unas gotas de aceite para la sartén
- En un recipiente, mezclar el yogur griego, los huevos, la proteína en polvo, la ralladura de limón, el jugo de limón y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar la avena fina y el polvo para hornear, mezclando hasta conseguir una masa sin grumos. Agregar los arándanos con movimientos suaves para no romperlos.
- Calentar una sartén antiadherente y engrasarla ligeramente con aceite en aerosol o unas gotas de aceite.
- Verter pequeñas porciones de la mezcla y cocinar a fuego medio durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que los panqueques estén dorados y cocidos por dentro.
- Servir los panqueques proteicos con yogur, limón y arándanos recién hechos, acompañados con más yogur griego, arándanos frescos y ralladura de limón si se desea.