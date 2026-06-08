Se filtró cómo será la ceremonia inaugural del Mundial 2026: show de drones, luces e imágenes impactantes
A pocos días del inicio del Mundial 2026, se filtraron imágenes de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, con drones, luces y las mascotas oficiales.
A tres días del inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, crece la expectativa por una competencia que, por primera vez en la historia, tendrá más de un show inaugural. En las últimas horas, se filtraron las primeras imágenes del espectáculo que se realizará en el Estadio Azteca, escenario donde se dará inicio a la Copa del Mundo.
En el video difundido en redes sociales se puede observar el Estadio Ciudad de México, más conocido como el histórico Estadio Azteca. Allí, la selección local abrirá el torneo ante Sudáfrica este jueves 11 de junio, desde las 16.
Las primeras imágenes del show de apertura del Mundial 2026
Las imágenes muestran un imponente show de drones, que forman el logo del Mundial 2026 y las tres mascotas de la competencia: Clutch, de Estados Unidos; Maple, de Canadá; y Zayu, de México.
Además del espectáculo con drones, que también recreará distintas figuras, entre ellas la pelota oficial del Mundial, se puede ver un show de luces dentro del estadio. A esto se sumarán las presentaciones musicales previstas para cada una de las ceremonias inaugurales.