El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por vientos fuertes: las provincias que afectan

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió este viernes alertas amarillas y naranjas por fuertes vientos que afectarán a distintas regiones del país durante el fin de semana, especialmente en sectores de la costa atlántica y el centro del territorio nacional.

Según el organismo nacional, las alertas alcanzan zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Catamarca, San Juan, Río Negro y Chubut.

Las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades estimadas entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En tanto, el nivel naranja regirá principalmente sobre sectores costeros del sudeste bonaerense, incluyendo las zonas de General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado, donde se esperan vientos más intensos, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.

El SMN anticipa el ingreso de aire polar

El fenómeno se produce en el marco del ingreso de una masa de aire polar que provocó un marcado descenso de temperatura en gran parte del país. Durante este viernes, el Área Metropolitana de Buenos Aires registró mínimas de entre 6 y 8 grados, acompañadas por lloviznas y viento persistente.

Para el sábado, los pronósticos anticipan otra jornada fría e inestable. Las ráfagas podrían superar los 60 y hasta los 70 km/h en distintos puntos del centro del país, mientras que persistirán algunas lluvias aisladas durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El domingo mejorarán las condiciones meteorológicas debido al ingreso de un sistema de altas presiones, aunque el frío será aún más intenso durante las primeras horas del día. Las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 5 grados en varias localidades bonaerenses.

De acuerdo con los especialistas, el tiempo comenzará a estabilizarse desde el lunes con la rotación del viento hacia el norte y el oeste, lo que permitirá un leve ascenso de temperatura y jornadas más templadas en el comienzo de la próxima semana.