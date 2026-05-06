El SMN emitió alertas por tormentas severas y vientos: qué provincias se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió este miércoles alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes y vientos intensos para gran parte del centro y norte de la Argentina, en el marco de un escenario meteorológico marcado por una fuerte inestabilidad y el desarrollo de una ciclogénesis sobre el Atlántico.

Las condiciones más complicadas se concentrarán este jueves en la región pampeana, el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan tormentas localmente severas, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El pronóstico señala que la alerta amarilla afectará Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Misiones y Buenos Aires.

El organismo indicó que el área será afectada por tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. Además, advirtió por “caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, la alerta naranja abarcará el norte y noreste de la provincia de Buenos Aires, AMBA, Entre Ríos, Santa Fe, sectores Formosa, Chaco y Corrientes. En esas provincias se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas”, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h. Se esperan acumulados de entre 60 y 90 mm, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

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Vientos fuertes en casi todo el país

También rigen alertas por fuertes vientos, con advertencias amarillas para amplias zonas del país. Según el SMN, “la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.

Mientras que para el resto de las áreas bajo alerta se verán afectados por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Las provincias afectadas por la alerta de viento incluyen a las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, sectores de Mendoza, y San Juan.

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Ciclogénesis y descenso de temperatura

Meteorólogos explicaron que el fenómeno de la ciclogénesis está asociado a la formación de un ciclón extratropical sobre el Atlántico, que comenzará a profundizarse frente a la costa bonaerense y generará varios días de tiempo inestable.

Además de las tormentas, se prevé un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana, acompañado por fuertes vientos persistentes sobre la costa atlántica bonaerense, donde podrían registrarse ráfagas cercanas a los 100 km/h y fuerte oleaje.