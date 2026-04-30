Alertas por tormentas y vientos: qué provincias están bajo alerta este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) lanzó alertas por tormentas de variada intensidad en el noreste argentino, mientras gran parte del país permanece bajo condiciones estables pero con el ingreso de aire frío.

Según el informe oficial, rige alerta amarilla y naranja por tormentas en sectores del NEA, con impacto principalmente en Misiones, Corrientes, este de Formosa y norte de Entre Ríos, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos.

El nivel amarillo indica precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 milímetros, con de ráfagas fuertes, granizo y actividad eléctrica. En tanto, el nivel naranja advierte sobre tormentas más intensas, algunas localmente severas, con registros de entre 80 y 110 milímetros, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y fenómenos más organizados.

En paralelo, también se emitieron alertas por viento en la región patagónica. Las zonas afectadas incluyen Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar, donde se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A esto se suma la zona baja de Malargüe, en Mendoza, con condiciones similares.

Además, hay alerta amarilla por viento Zonda, fenómeno que podría registrarse con velocidades de entre 30 y 45 km/h, ráfagas de hasta 65 km/h, reducción de visibilidad, aumento brusco de temperatura y condiciones muy secas.

Un fin de semana largo con frío y estabilidad

Más allá de las alertas puntuales, el panorama general para el fin de semana largo por el Día del Trabajador estará dominado por una masa de aire frío y seco que se afianza sobre el centro y norte del país.

Se esperan temperaturas mínimas entre 2°C y 6°C en la región pampeana, con máximas que oscilarán entre 16°C y 20°C, generando una marcada amplitud térmica. Las heladas serán frecuentes, especialmente en zonas rurales y agrícolas.

Mientras tanto, las lluvias quedarán acotadas al noreste, con eventos aislados y acumulados moderados de entre 10 y 30 milímetros, sin configuraciones generalizadas.