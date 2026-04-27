Pronóstico: el mapa de alertas se reduce para este lunes

El pronóstico para este lunes indica alertas concentradas en Buenos Aires, con advertencias por vientos fuertes y lluvias.

El pronóstico marca un lunes con alerta concentrada únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Este lunes, el mapa de alertas meteorológicas en Argentina tendrá un panorama más acotado que en jornadas anteriores: solo la provincia de Buenos Aires aparece bajo advertencia del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La alerta se divide en dos fenómenos. Por un lado, rige una advertencia por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

La segunda alerta es por lluvias y afectará la zona costera sur de la provincia. En esa área se esperan lluvias y chaparrones intermitentes de variada intensidad, con ocasional caída de granizo pequeño. El SMN no descarta tormentas aisladas durante la jornada.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer.