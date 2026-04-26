Independiente Rivadavia no se detiene: líder absoluto y con los playoffs definidos en casa

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia y ya no hay discusión posible: la Lepra es el mejor equipo de su zona . A falta de una fecha para el cierre de la fase regular, el equipo de Alfredo Berti se aseguró el primer puesto con 33 puntos en 15 partidos, cuatro más que River Plate, su escolta inmediato, y con una diferencia clara sobre el resto.

Detrás aparecen Rosario Central con 27, Argentinos Juniors con 26 y más abajo Belgrano y Gimnasia La Plata, ambos con 23 unidades. La ventaja no solo sirve para mirar la tabla con tranquilidad, sino que también tiene un peso enorme pensando en lo que viene: Independiente definirá de local todos los cruces de playoffs hasta semifinales. Solo la final será en cancha neutral.

Es un premio grande para un equipo que no se guarda nada, que compite en todos los frentes y que no baja la intensidad ni en el torneo local ni en la Copa Libertadores. Porque si algo ha demostrado este plantel es que sabe reponerse a todo: a las lesiones, al desgaste físico, a los viajes y a la presión de sostenerse arriba. Y aun así sigue respondiendo.

La gran fortaleza de esta Lepra está en sus variantes. Cuando falta uno, aparece otro. Cuando hay que rotar, el funcionamiento no se resiente. Cuando parece que el cansancio puede pasar factura, el equipo vuelve a responder. Ahí está una de las claves de este presente: Independiente no depende de una sola figura.

Bucca entra y rinde, Osella responde, Villa desequilibra, Sartori convierte, Studer aparece y Elordi resuelve. Todos suman y todos sostienen una estructura que ya tiene identidad propia. Eso no es casualidad: hay una idea clara, trabajo sostenido y un grupo que entendió cómo competir.

Además, hay algo que el hincha valora especialmente: este equipo se anima. No especula, no elige partidos y no regula. Va al frente, juega, pelea y compite igual en el torneo local que en la Copa Libertadores. No escatima esfuerzos y eso genera algo fundamental: representación.

independiente gimnasia clasico festejos bucca (4) Bucca festeja el 5 a 1. Uno de los jugadores que entra y rinde. Alf Ponce Mercado / MDZ

Hoy el hincha siente que este equipo lo representa porque no solo gana, sino que también transmite una forma de jugar y de competir. Independiente no solo lidera la tabla, también lidera desde la personalidad. Y cuando eso pasa, ya no se habla solamente de una buena campaña, sino de un equipo que quiere dejar una marca y seguir escribiendo una de las páginas más importantes de su historia reciente.