Marcos Senesi llegó a Kansas City y cumplirá el sueño de jugar su primer Mundial con Argentina

Marcos Senesi ya se encuentra junto a la Selección argentina en el Mundial 2026. El defensor arribó a Kansas City para completar la lista de 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni , luego de ser llamado para ocupar el lugar que dejó vacante la lesión de Leonardo Balerdi y en un contexto marcado también por la situación física de Nicolás Tagliafico.

Para el zaguero de 29 años, la convocatoria representa la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo. La noticia llegó cuando se encontraba de vacaciones en Ibiza, aunque manteniendo una rutina de entrenamiento a la espera de cualquier eventualidad relacionada con el seleccionado.

La convocatoria encontró al defensor en un momento importante de su carrera. Tras sus pasos por San Lorenzo, Feyenoord y Bournemouth, recientemente quedó vinculado a Tottenham, donde afrontará un nuevo desafío en la Premier League.

Mientras resolvía su futuro profesional, Senesi continuó trabajando físicamente y manteniéndose disponible ante una posible convocatoria. Finalmente, la oportunidad llegó y le permitirá formar parte por primera vez de una lista mundialista.

En la Selección utilizará el dorsal número 2, dentro de una nómina en la que Scaloni evaluó distintas alternativas para rearmar el plantel tras las bajas producidas en los últimos días.

La emoción de Marcos Senesi por una convocatoria esperada

Apenas llegó a Kansas City, Senesi expresó su felicidad por integrar el grupo y también tuvo palabras de apoyo para Balerdi, quien quedó al margen de la competencia por lesión. "Muy contento. Primero quería mandarle un abrazo grande al Flaco (Balerdi), que está en una situación difícil para él, y que tenga pronta recuperación", señaló.

Luego agregó: "Contento de esta oportunidad, muy feliz, la quiero disfrutar al máximo. Estaba entrenándome con una gran expectativa. No tuve contacto de nada hasta último momento. Agradecido por la oportunidad".

El defensor también se refirió al video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa el momento exacto en que recibe la llamada que confirmó su convocatoria. "Fue algo espontáneo del momento. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando y justo me entró la llamada. Uno la esperanza siempre la tiene. Feliz de que se dio. Sabía que se podía dar la posibilidad, esperé hasta último momento", explicó.

Convocatoria Senesi _kelci.rose_

La variante que encontró Scaloni

Además de desempeñarse como marcador central zurdo, Senesi puede actuar como lateral izquierdo, una característica que adquiere relevancia ante la situación de Tagliafico y que amplía las alternativas tácticas del cuerpo técnico.

Su experiencia en el fútbol europeo también aparece como un factor importante. Tras varias temporadas en la Premier League, llega al Mundial después de consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo, con recorrido tanto en defensa de cuatro como en diferentes esquemas tácticos.

"Jugar un Mundial es todo, es el sueño que cualquier chico tiene cuando arranca a jugar a la pelota en su barrio y lo estoy cumpliendo", afirmó el defensor.

Con su incorporación, la Selección argentina suma un nuevo debutante mundialista dentro de la lista de convocados. Después de esperar una oportunidad que parecía lejana, Senesi finalmente se integró al plantel y ya se encuentra a disposición de Scaloni para afrontar la máxima cita del fútbol internacional.

Marcos Senesi Senesi, listo para su estreno mundialista. @Argentina

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