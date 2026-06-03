Fluminense e Independiente ya tienen fechas, pero el mercado de pases puede cambiarlo todo

La cuenta regresiva para los octavos de final de la Copa Libertadores ya comenzó. La Conmebol confirmó los días y horarios de la serie que enfrentará a Independiente Rivadavia con Fluminense, un duelo histórico para el conjunto mendocino que tendrá como escenarios al mítico Maracaná y al estadio Malvinas Argentinas.

El encuentro de ida se disputará el 11 de agosto a las 19 horas en Río de Janeiro, mientras que la revancha se jugará el 18 de agosto, también a las 19, en Mendoza.

Sin embargo, más allá de la expectativa que genera una de las series más importantes de la historia del club azul, la atención también está puesta en el mercado de pases. De aquí al inicio de la llave, tanto brasileños como argentinos podrían presentar cambios significativos en sus planteles.

En Fluminense, la dirigencia trabaja para potenciar un equipo que tiene la obligación de pelear la Copa Libertadores. El mercado brasileño suele ofrecer una capacidad económica muy superior a la de los clubes argentinos y no se descarta que el conjunto carioca incorpore jugadores de jerarquía para afrontar la fase decisiva del torneo continental.

La situación de Independiente Rivadavia es diferente. Más que pensar en grandes incorporaciones, el principal desafío parece ser conservar la base que logró la histórica clasificación. El interés que despertaron varios futbolistas del equipo mendocino en el mercado nacional e internacional obliga a la dirigencia a mantenerse alerta para evitar bajas sensibles.

Por eso, aunque los días y horarios ya están definidos, la serie todavía tiene muchos capítulos por escribirse. Las próximas semanas serán determinantes para conocer con qué nombres llegará cada equipo a una llave que promete captar la atención de todo el continente.

Para Independiente Rivadavia será una oportunidad única de seguir haciendo historia. Para Fluminense, una nueva prueba en su camino hacia el gran objetivo continental. Lo cierto es que cuando la pelota comience a rodar en el Maracaná, ambos podrían presentar versiones muy distintas a las que hoy conocen sus hinchas.

Lepra vs Fluminense (4) Independiente Rivadavia ya se aseguró el primer puesto del grupo C y ahora va por más. Alf Ponce Mercado/ MDZ

Hoja de ruta para Independiente y Fluminense



Días y horarios confirmados

Partido de ida

Fecha: 11 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Partido de vuelta