A Independiente le ofrecieron US$ 3.000.000 y el pase de un jugador que sonó en Boca y River por Lomónaco

Independiente recibió una suculenta oferta por Kevin Lomónaco, que incluye dinero y la ficha de un futbolista que seduce a Gustavo Quinteros. Qué respondió.

En Independiente saben que el mercado de pases girará en gran parte alrededor de Kevin Lomónaco. El defensor es uno de los jugadores más cotizados -y a la vez más buscados- del plantel y es muy difícil que siga después del Mundial.

A Avellaneda ya llegaron los primeros sondeos y ya hay un mercado que pica en punta para llevárselo: México. El club interesado es el León, que además tiene en sus manos a Rodrigo Echeverría, un jugador por el que el Rojo inició gestiones a pedido de Gustavo Quinteros para reforzar el mediocampo.

La suculenta propuesta que recibió Independiente por Kevin Lomónaco y su postura Por eso, el elenco azteca jugó con esa situación y planteó incluir al volante chileno como parte de pago. Según informó el periodista Matías Martínez en el programa partidario De La Cuna al Infierno, la oferta verbal fue clara: US$ 3.000.000 más el 100% del pase del ex Huracán, valuado en una cifra similar.

Lomónaco y Abaldo Lomónaco es una de los jugadores que Independiente quiere vender en este mercado. En términos económicos, la operación rondaría los US$ 6.000.000, pero en Independiente no están convencidos de mezclar ambas negociaciones. El motivo es claro: el defensor de 24 años es hoy el jugador con más valor del plantel y creen que puede dejar un ingreso mayor si se negocia por separado.

Además, en Avellaneda entienden que Lomónaco va a tener mercado y no quieren apurarse. El central despertó interés en distintas ligas y desde el club confían en que llegarán propuestas más convenientes que la de León.