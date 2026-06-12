A Independiente le ofrecieron US$ 3.000.000 y el pase de un jugador que sonó en Boca y River por Lomónaco
Independiente recibió una suculenta oferta por Kevin Lomónaco, que incluye dinero y la ficha de un futbolista que seduce a Gustavo Quinteros. Qué respondió.
En Independiente saben que el mercado de pases girará en gran parte alrededor de Kevin Lomónaco. El defensor es uno de los jugadores más cotizados -y a la vez más buscados- del plantel y es muy difícil que siga después del Mundial.
A Avellaneda ya llegaron los primeros sondeos y ya hay un mercado que pica en punta para llevárselo: México. El club interesado es el León, que además tiene en sus manos a Rodrigo Echeverría, un jugador por el que el Rojo inició gestiones a pedido de Gustavo Quinteros para reforzar el mediocampo.
La suculenta propuesta que recibió Independiente por Kevin Lomónaco y su postura
Por eso, el elenco azteca jugó con esa situación y planteó incluir al volante chileno como parte de pago. Según informó el periodista Matías Martínez en el programa partidario De La Cuna al Infierno, la oferta verbal fue clara: US$ 3.000.000 más el 100% del pase del ex Huracán, valuado en una cifra similar.
En términos económicos, la operación rondaría los US$ 6.000.000, pero en Independiente no están convencidos de mezclar ambas negociaciones. El motivo es claro: el defensor de 24 años es hoy el jugador con más valor del plantel y creen que puede dejar un ingreso mayor si se negocia por separado.
Además, en Avellaneda entienden que Lomónaco va a tener mercado y no quieren apurarse. El central despertó interés en distintas ligas y desde el club confían en que llegarán propuestas más convenientes que la de León.
Echeverría fue buscado por varios grandes en el último tiempo
Por el lado de Echeverría, fue una de las figuras de Huracán en 2024 y su nivel generó sondeos por parte de otros grandes de Argentina: Boca, River y hasta Racing, aunque ninguno avanzó con una oferta formal. Ahora, Independiente analiza seriamente incorporarlo, pero sin resignar el valor de una de sus máximas figuras.