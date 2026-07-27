El picante posteo de la esposa de Rodrigo Rey tras su gran actuación en La Plata: "Que poco te conocen"

Laura Cáceres publicó un emotivo descargo en redes sociales luego de la gran actuación de Rodrigo Rey ante Estudiantes y en medio de la llegada de Mele al Rojo.

La victoria de Independiente por 2-0 sobre Estudiantes dejó mucho más que tres puntos. Rodrigo Rey volvió a ser una de las grandes figuras del equipo al atajar un penal clave en La Plata, pero horas después el foco se trasladó a las redes sociales, donde su esposa, Laura Cáceres, publicó un extenso y contundente mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas del Rojo.

El posteo llegó justo cuando Independiente cerró la incorporación del uruguayo Santiago Mele, arquero pedido expresamente por Gustavo Quinteros para competir por el puesto. Lejos de esquivar el tema, Cáceres lanzó una frase con destinatario implícito: "Para el que cree que necesitabas 'competencia' para ser mejor... qué poco te conocen", escribió al comienzo de la publicación.

La pareja del capitán de Independiente también destacó el profesionalismo de Rey y dejó en claro que la llegada de otro arquero no cambiará su manera de vivir el fútbol: "Aunque llegue otro arquero, lo recibirías con los brazos más que abiertos", afirmó, resaltando el compromiso que el ex Gimnasia mantiene con el grupo desde su llegada a Avellaneda.

El picante posteo de la esposa de Rodrigo Rey El brutal descargo de la esposa de Rodrigo Rey tras la gran actuación del arquero en el triunfo de Independiente. IG @lali_rey_ El respaldo apareció apenas un día después de otra actuación decisiva del arquero. Con el partido 1-0 frente a Estudiantes, Rey le contuvo un penal a Guido Carrillo, una intervención determinante para sostener la ventaja antes de que Santiago Montiel liquidara la historia con el segundo gol del encuentro.

En otro tramo del mensaje, Cáceres también hizo referencia al liderazgo que ejerce su marido dentro del plantel, más allá de cualquier decisión del cuerpo técnico: "Jamás te hizo falta una cinta de capitán para hacer lo que creés mejor por tus compañeros", escribió, en una frase que fue muy celebrada por los fanáticos del Rojo.