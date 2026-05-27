Sorpresa en Independiente: va por un campeón de la Sudamericana con el Rojo en el Maracaná

Independiente ya comenzó a planificar el mercado de pases y uno de sus grandes objetivos es concretar la vuelta de un campeón de la Sudamericana 2017.

Independiente va a la carga por un campeón de la Sudamericana 2017 en el Maracaná.

Independiente ya empezó a planificar el próximo mercado de pases y en Avellaneda volvió a instalarse un nombre que genera ilusión inmediata entre los hinchas: Esequiel Barco, exfutbolista del club y campeón de la Copa Sudamericana en el Maracaná.

La dirigencia del Rojo realizó un primer acercamiento para conocer las condiciones de una posible vuelta del futbolista surgido de las inferiores del club, hoy con presente en el Spartak Moscú de Rusia. Desde el entorno del jugador no cerraron la puerta a un eventual regreso al fútbol argentino, una señal que rápidamente alimentó las expectativas.

Independiente va a la carga por Esequiel Barco Barco, de 27 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa y viene de celebrar un nuevo título: este fin de semana se consagró campeón de la Copa de Rusia tras la victoria de Spartak por penales frente a Krasnodar. Los números del atacante en el fútbol ruso reflejan su crecimiento. Desde su llegada disputó 73 partidos, convirtió 22 goles y aportó 18 asistencias, transformándose en una pieza importante del equipo. Ese rendimiento sostiene la valoración de un futbolista que dejó una huella muy fuerte en Independiente antes de su salida al exterior.

River Esequiel Barco Godoy Cruz Esequiel Barco, el gran anhelo de Independiente en este mercado de pases. Telam

De todas maneras, en Avellaneda saben que la negociación aparece cargada de dificultades. Barco tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y el contexto económico del club obliga a actuar con cautela. Además, Independiente continúa inhibido y necesita resolver primero la deuda cercana a 1,5 millones de dólares que mantiene con Fernando Gaibor para quedar habilitado a incorporar jugadores.