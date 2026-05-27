Tras la fatídica final, River vuelve al Monumental y cierra el semestre ante Blooming: hora y TV

River debe sacar un punto para asegurar su clasificación a octavos de la Sudamericana y el clima promete estar caldeado en Núñez por la derrota ante Belgrano.

River Plate buscará este miércoles cerrar el semestre con una alegría y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet recibirá desde las 21.30 a Blooming en el Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H, con la necesidad de dejar atrás el golpe que significó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

El panorama es muy favorable para el Millonario: lidera la zona con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar como primero. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante el humilde equipo boliviano y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

River llega más golpeado que nunca al último juego del semestre Tras la dolorosa caída en Córdoba, la Sudamericana pasó a convertirse en el último objetivo del semestre. River mostró buenos momentos durante la fase de grupos y llega dependiendo de sí mismo frente a un rival que ya está eliminado y apenas sumó un punto en cinco partidos.

River Blooming EFE En la primera vuelta, Blooming y River empataron 1-1 en Bolivia. EFE

Sin embargo, el principal problema para el Chacho pasa por las lesiones. Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se sumó a la Selección de Uruguay para el Mundial 2026.