El Chacho Coudet borró a un referente de River para el cierre del semestre contra Blooming

Tras la final ante Belgrano, el clima quedó caliente en River y Coudet tomó una fuerte decisión con los convocados para el último partido de la Sudamericana.

Tras la triste derrota en la final del Apertura contra Belgrano, River Plate cerrará la primera mitad del año este miércoles contra Blooming por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Si bien con un empate le alcanza para asegurarse el primer lugar y los octavos, buscará despedir el semestre con una victoria.

No solamente se espera que el equipo imponga sus condiciones como local ante el rival más débil del grupo, sino que además debe reconciliarse con la hinchada, que quedó enojada por la forma en la que se le escapó el título el domingo. Pero las cosas no solo quedaron calientes entre el público, sino también entre Eduardo Coudet y uno de los referentes del plantel.

Eduardo Coudet dejó a Juanfer Quintero afuera de los convocados Juanfer Quintero River vs San Lorenzo Juanfer Quintero se iría de River al finalizar el semestre. @RiverPlate Se trata de Juan Fernando Quintero, que quedó enojado con el DT luego de los pocos minutos que le dio en el duelo decisivo frente al Pirata y tendría decidido irse del Millonario tras jugar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia. Y a pesar de que participó de las últimas prácticas, no jugará mañana frente al Celeste Cruceño.

El Chacho dio a conocer este martes por la noche la lista de convocados y el colombiano no forma parte de la misma. El volante habría pedido permiso para viajar a su país natal y comenzar a concentrar con su combinado nacional con antelación y Coudet no habría hecho nada para retenerlo un día más y que tuviera su despedida en el Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2059409759384539184?s=20&partner=&hide_thread=false Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Blooming en el Mâs Monumental #VamosRiver pic.twitter.com/xcIkOMyKuk — River Plate (@RiverPlate) May 26, 2026