Yael Falcón Pérez informó a Coudet tras increparlo en la final: qué sanción recibiría el DT de River

Su explosiva reacción tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano no pasó desapercibida y le traería consecuencias a Eduardo Coudet . Tras el pitazo en Córdoba, el entrenador de River fue a buscar desencajado al árbitro Yael Falcón Pérez , a quien llenó de insultos y hasta lo trató de "ladrón" .

Esa fuerte definición fue justamente de la que se agarró el juez para comenzar a llenar el informe arbitral, una situación que derivará en una inevitable sanción disciplinaria para el Chacho en vistas al Torneo Clausura que dará comienzo después del Mundial.

Por la gravedad de los agravios y la reincidencia en los reclamos tras haber sido expulsado durante la final en el Kempes, todo indica que el castigo para Coudet podría rondar las cuatro fechas, el mínimo para que la pena deba cumplirse de manera efectiva y no pueda reemplazarse por una multa económica.

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano

Si finalmente se confirma una suspensión de ese calibre, River perdería a su técnico durante los primeros partidos del próximo campeonato. La decisión quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que seguramente volverá a repasar las imágenes del domingo para empezar a definir el fallo.

El detonante de la furia del Chacho y su escandalosa reacción tras el pitazo final

El momento que desató el enojo del Chacho llegó en el tramo final del partido. Después del llamado del VAR, Falcón Pérez sancionó penal por mano de Lautaro Rivero y Belgrano aprovechó esa acción para dar vuelta un encuentro que River tenía controlado. La decisión arbitral provocó un fuerte reclamo desde el banco visitante y terminó con la expulsión de Coudet en tiempo de descuento.

Sin embargo, la bronca no terminó ahí. Mientras abandonaba el campo de juego rumbo al vestuario, el entrenador explotó contra el juez con insultos que quedaron registrados por las cámaras. “Sos un ladrón”, fue una de las frases que lanzó visiblemente fuera de sí, según reflejó luego el informe arbitral.

El desubicado gesto de Eduardo Coudet a Yael Falcón Pérez Paso a Paso / TyC Sports

La situación continuó incluso después del pitazo final. Con los jugadores de Belgrano celebrando el campeonato, Coudet volvió desde la zona de vestuarios e ingresó nuevamente al terreno para seguir encarando a Falcón Pérez. En ese momento, varios futbolistas de River intentaron calmarlo para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Entre quienes intervinieron apareció Juan Fernando Quintero, que buscó contener al técnico en medio del caos. Aun así, el DT siguió descargando su enojo y dejó otra frase muy fuerte: “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”.