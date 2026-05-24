El insulto de Chacho Coudet a Yael Falcón Pérez que desató un escándalo y su expulsión en Córdoba: "Ladrón"

Belgrano derrotó 3-2 a River Plate y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, pero gran parte de la atención se la llevó la furiosa reacción de Eduardo Coudet contra el árbitro Yael Falcón Pérez .

Todo explotó luego de la jugada que derivó en el penal del empate parcial para el Pirata. Tras una revisión del VAR, el juez sancionó una mano de Lautaro Rivero dentro del área y desató la bronca total del banco millonario.

“No están matando”, lanzó Coudet en pleno reclamo hacia el cuarto árbitro mientras seguía la revisión. Instantes más tarde, el DT de River llamó "ladrón" a una de las autoridades del encuentro y vio la tarjeta roja antes del tiempo agregado.

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano

Las cámaras enfocaron rápidamente al DT, que realizó gestos de desaprobación y siguió protestando mientras Nicolás Fernández convertía el penal para Belgrano . El enojo no terminó ahí: una vez finalizado el encuentro, el Chacho volvió a ingresar al campo de juego para encarar cara a cara al árbitro. "Ustedes me cagaron la tercera final en esta cancha", lanzó visiblemente fuera de sí.

El DT hizo clara referencia a dos finales de Copa Argentina que jugó con Rosario Central: una frente a River y otra ante Boca, más la final de esta tarde en el Mario Alberto Kempes.

Según se observó en la transmisión oficial, varios jugadores de River también rodearon a Falcón Pérez reclamando que la mano había sido casual y que no debía cobrarse penal. La situación generó momentos de máxima tensión en el cierre de la final disputada en Córdoba.