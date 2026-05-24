Julio Vaccari fue anunciado como DT de un club de Primera a 9 meses de su salida de Independiente

Julio Vaccari asume un nuevo desafío en un equipo de la Liga Profesional de Fútbol en el que ya había trabajado recientemente.

Hace casi 9 meses, el 13 de septiembre de 2025, Julio Vaccari renunció como director técnico de Independiente tras un pésimo arranque en el Torneo Clausura, luego de lo que había sido un gran Apertura en el que estuvo muy cerca de cortar una larga sequía sin títulos de Primera División, pero cayó en semifinales contra Huracán.

El entrenador de 45 años se fue del Rojo con un balance de 25 victorias, 20 empates y 16 derrotas en 61 partidos dirigidos. Desde entonces, se encontraba sin club. Durante este 2026 sonó en algunos equipos de la Liga Profesional de Fútbol, como Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque finalmente terminó decantando en una institución en la que ya había trabajado recientemente.

Julio Vaccari vuelve a Defensa y Justicia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubDefensayJus/status/2058519413460967696?s=20&partner=&hide_thread=false Con fuerza y pertenencia



Hay vínculos que no se rompen nunca.

Porque cuando hay identidad, compromiso y sentido de pertenencia, los caminos vuelven a encontrarse.



Julio Vaccari regresa a Defensa y Justicia.

Con la misma pasión, las mismas ganas y un nuevo desafío por… pic.twitter.com/bHclIuTIny — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) May 24, 2026 Defensa y Justicia, que viene de despedir a Mariano Soso hace unas semanas, anunció este domingo por la mañana en sus redes sociales y plataformas digitales el regreso del DT oriundo de Máximo Paz, Santa Fe. Su nuevo contrato será por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

"Con fuerza y pertenencia. Hay vínculos que no se rompen nunca. Porque cuando hay identidad, compromiso y sentido de pertenencia, los caminos vuelven a encontrarse. Julio Vaccari regresa a Defensa y Justicia. Con la misma pasión, las mismas ganas y un nuevo desafío por delante. Vamos juntos otra vez", reza el anuncio oficial del club.