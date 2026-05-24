Julio Vaccari fue anunciado como DT de un club de Primera a 9 meses de su salida de Independiente
Julio Vaccari asume un nuevo desafío en un equipo de la Liga Profesional de Fútbol en el que ya había trabajado recientemente.
Hace casi 9 meses, el 13 de septiembre de 2025, Julio Vaccari renunció como director técnico de Independiente tras un pésimo arranque en el Torneo Clausura, luego de lo que había sido un gran Apertura en el que estuvo muy cerca de cortar una larga sequía sin títulos de Primera División, pero cayó en semifinales contra Huracán.
El entrenador de 45 años se fue del Rojo con un balance de 25 victorias, 20 empates y 16 derrotas en 61 partidos dirigidos. Desde entonces, se encontraba sin club. Durante este 2026 sonó en algunos equipos de la Liga Profesional de Fútbol, como Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque finalmente terminó decantando en una institución en la que ya había trabajado recientemente.
Julio Vaccari vuelve a Defensa y Justicia
Defensa y Justicia, que viene de despedir a Mariano Soso hace unas semanas, anunció este domingo por la mañana en sus redes sociales y plataformas digitales el regreso del DT oriundo de Máximo Paz, Santa Fe. Su nuevo contrato será por 18 meses, hasta diciembre de 2027.
"Con fuerza y pertenencia. Hay vínculos que no se rompen nunca. Porque cuando hay identidad, compromiso y sentido de pertenencia, los caminos vuelven a encontrarse. Julio Vaccari regresa a Defensa y Justicia. Con la misma pasión, las mismas ganas y un nuevo desafío por delante. Vamos juntos otra vez", reza el anuncio oficial del club.
Será su segundo ciclo al frente del Halcón de Varela. El primero había comenzado en septiembre de 2022, tras la salida de Sebastián Beccacece, y se extendió hasta mayo 2024. Dirigió 88 encuentros allí entre la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana (fue semifinalista en 2023), de los que ganó 38, empató 28 y perdió 22.