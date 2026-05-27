Ojo, River: la impensada combinación de resultados que lo mandaría al Repechaje de la Sudamericana

Después del duro golpe que significó la derrota en la final, River pone la mira en su último objetivo del semestre: asegurar el pase directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana . El equipo de Eduardo Coudet llega a la jornada decisiva dependiendo de sí mismo y con la tranquilidad de tener, al menos, un lugar garantizado en los playoffs del certamen continental.

El empate 1-1 frente a Bragantino en la fecha pasada dejó al conjunto de Núñez muy cerca de quedarse con el liderazgo del grupo. Sin embargo, el resultado que esperaba desde Bolivia nunca apareció: Blooming no pudo frenar a Carabobo y el panorama quedó abierto hasta el cierre de la fase inicial. De haber tropezado el equipo venezolano, River ya habría evitado cualquier instancia de repechaje.

Con 11 puntos en la tabla, el Millonario mantiene una ventaja mínima pero clave sobre Carabobo, que suma nueve unidades. Por eso, este miércoles, cuando reciba a Blooming en el Monumental , un empate será suficiente para sellar el primer puesto y avanzar directamente a octavos de final sin depender de otros resultados.

Incluso una derrota podría depositar a River entre los mejores 16 del torneo. En paralelo, Carabobo tendrá una parada brava en Brasil ante Bragantino, que todavía conserva chances matemáticas. Si el conjunto brasileño gana o iguala, el equipo argentino conservará la cima del grupo, ya que ninguno de sus perseguidores lograría superarlo en la tabla.

Con ese escenario favorable, Coudet analiza poner lo mejor que tiene a disposición para evitar sorpresas y cerrar el semestre con una sonrisa. Sin varias piezas afectadas por lesiones y con la salida ya confirmada de Juanfer Quintero, el entrenador apostaría por una formación muy similar a la que cayó frente a Belgrano, en busca de una victoria que le devuelva confianza al plantel y alivie el clima tras semanas irregulares.