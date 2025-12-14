El tremendo guiño de Esequiel Barco a Independiente que ilusionó a los hinchas con un posible retorno: "Vamos a..."

A ocho años del Maracanazo ante Flamengo, Esequiel Barco reposteó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que generó revuelo en Independiente.

El recuerdo del Maracaná sigue más vivo que nunca en Independiente y, esta vez, fue Esequiel Barco quien volvió a ponerlo en primer plano. A ocho años de la final de la Copa Sudamericana 2017 frente a Flamengo, el exjugador del Rojo realizó una publicación en redes sociales que no pasó desapercibida y reavivó la ilusión de los hinchas con un posible regreso en el futuro.

El reciente 13 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la histórica consagración del equipo que dirigía Ariel Holan, y como suele suceder en estas fechas, varios jugadores de aquel plantel compartieron imágenes y recuerdos en las redes sociales. Uno de ellos fue el ex River, protagonista clave de esa noche en suelo brasileño, quien reposteó algunas historias del momento, aunque una historia en particular fue la que generó mayor revuelo en Avellaneda.

El guiño de Barco a Independiente, a ocho años del Maracanazo La foto, en la que se lo ve besando la pelota segundos antes de ejecutar el penal decisivo ante el Mengao, fue publicada originalmente por un amigo del futbolista y acompañada por un mensaje contundente: “Se va a volver a repetir. Con ese mismo escudo. Vamos a volver amigo”.

La historia que reposteó Barco a 8 años del Maracanazo ante Flamengo. La historia que reposteó Barco a 8 años del Maracanazo ante Flamengo. El detalle que encendió las especulaciones fue que el propio Barco decidió republicarla en su cuenta de Instagram, un gesto que muchos interpretaron como un guiño al club que lo vio nacer. Con 26 años, el delantero actualmente se encuentra jugando en el Spartak Moscú y, si bien su nombre aparece vinculado en cada mercado de pases, hoy en día es prácticamente imposible soñar con un posible regreso a Independiente dado a su alta cotización (los rusos se lo compraron a River en julio de 2024 en US$16.000.000).