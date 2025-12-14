La revelación de Santiago Ascacíbar sobre su futuro tras ser campeón con Estudiantes, en medió del interés de River: "Queda una final más y después..."

Post título del Clausura, Santiago Ascacíbar puso en duda su continuidad en Estudiantes y explicó cuándo tomará la decisión de irse o no del club. Qué dijo.

En una noche de mística, fiel a su estilo, y contra todo pronóstico en Santiago del Estero, Estudiantes le ganó por penales a Racing tras el 1-1 en los 120 minutos y gritó campeón del fútbol argentino por segundo año consecutivo. Sin embargo, en medio de la euforia por los festejos, el futuro de Santiago Ascacíbar volvió a quedar en el centro de la escena.

Luego de la consagración en el Torneo Clausura, el capitán del Pincha encendió las alarmas y puso en duda su continuidad en el club a partir de 2026. Es de público conocimiento que River, por pedido de Marcelo Gallardo, ya inició gestiones para llevárselo y el futbolista no le cerró la puerta a un posible cambio de aire.

Qué dijo Santiago Ascacíbar sobre su futuro en Estudiantes: ¿sigue en 2026? "Todavía estoy acá en el club y me queda una final más. Después, bueno, a pensar en el futuro", reveló el mediocampista de 28 años en diálogo con ESPN, haciendo referencia al Trofeo de Campeones ante Platense (ganador del Apertura), el próximo sábado 20 de diciembre San Nicolás.

"La verdad que es una final más, la cabeza está puesta acá hasta que termine el año. Después uno tiene tiempo para hacer una evaluación", cerró Ascacíbar, sembrando una incertidumbre total en La Plata.

Muslera le metió presión para que se quede en el Pincha Claro, en Estudiantes no quieren saber nada con una posible salida del volante y, minutos más tarde, Fernando Muslera le dejó un mensaje bien directo: "¿El Ruso? No se va, eso escuché. ¿A dónde se va a ir? No hay chance, je. Es la bandera de este equipo", lanzó el arquero uruguayo, aunque después hablando seriamente del tema aclaró: "Uno no se puede interponer en el futuro de cada uno y su recorrido. Si las cosas se presentan para el bien de él y su familia, hay que apoyar. Nadie tiene dudas de su entrega a este club. Yo le deseo lo mejor porque lo merece, sea en Estudiantes, ojalá, o donde sea".