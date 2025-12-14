Bombazo: aseguran que Boca ya se contactó con Borja y Riquelme le haría una oferta en los próximos días

Tras su guiño público del delantero colombiano, aseguran que el Xeneize ya dio el primer paso y avanzaría formalmente cuando termine su contrato con River.

¿Cruce histórico de vereda a la vista? Boca Juniors ya habló con Miguel Ángel Borja y el mercado tiembla.

El mercado de pases empezó a moverse fuerte y Boca quedó en el centro de todas las miradas. Según confirmó Olé, el club ya tuvo el primer contacto con Miguel Ángel Borja, quien se despedirá de River y la posibilidad de un cruce directo de vereda empieza a tomar forma como nunca antes.

El primer contacto se habría producido antes de la entrevista que el "9" dio el jueves pasado en ESPN, donde dejó abierta la puerta a jugar en Boca. Esa señal pública no fue improvisada: detrás ya existía un acercamiento que alimentó la versión de un interés concreto del Xeneize por el goleador.

Miguel Ángel Borja no descartó la posibilidad de llegar a Boca Borja habló tras su salida de River y sorprendió al no descartar a Boca El colombiano no es un nombre nuevo para Boca. Antes de llegar a Núñez, siempre estuvo en el radar del club y en más de una ocasión estuvo cerca de firmar. Su etapa en River, con goles importantes y festejos en Superclásicos, había convertido la chance en una utopía. Hoy, con su salida en puerta, el contexto cambió por completo.

Un dato clave es que el contrato del colombiano con el Millonario vence el 31 de diciembre. Hasta entonces, puede mantener charlas con otros clubes por estar en el último semestre de vínculo, pero recién desde enero tendrá la ficha en su poder. Por eso, cualquier definición fuerte recién podría darse con el arranque de 2026, cuando el plantel de Boca vuelva a trabajar el 2 de enero en Ezeiza.