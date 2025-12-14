El lapidario veredicto de la Fórmula 1 sobre el año de Franco Colapinto en Alpine: "Para el olvido"
El sitio oficial de la Fórmula 1 analizó el rendimiento de los rookies en 2025 y fue contundente al evaluar la temporada del argentino.
La Fórmula 1 publicó un balance de la temporada 2025 centrado en los pilotos que debutaron en la máxima categoría, con un análisis de cómo se desempeñaron en su primer año de competición en la parrilla. Entre ellos, algunos lograron momentos brillantes, mientras que otros enfrentaron mayores desafíos a lo largo de la campaña.
La evaluación describe las actuaciones individuales de cada uno de los novatos, destacando aspectos positivos y áreas en las que necesitan progresar.
De la lista de debutantes, varios nombres llamaron la atención por su adaptación rápida a la competencia de élite, y en particular se menciona el recorrido de pilotos como Antonelli y otros que aprovecharon sus oportunidades al máximo.
Un año desafiante para Colapinto en la Fórmula 1
Entre los rookies que completaron la temporada, Franco Colapinto vivió una campaña especialmente difícil. Tras tomar el lugar de Jack Doohan en Alpine a mitad de año, el argentino se encontró con la compleja tarea de adaptarse al coche sin haber participado en la pretemporada con ese equipo.
Colapinto y Doohan terminaron la temporada sin puntos, en un coche que Alpine no alcanzó a desarrollar de manera competitiva. El propio análisis oficial señala que la falta de preparación y los cambios de ingeniería le restaron oportunidades al argentino para mostrar su potencial completo.
Pese a no haber sumado unidades en el campeonato, Colapinto logró por momentos superar a su compañero Pierre Gasly en parrilla, una señal de progreso individual en medio de un contexto complejo para el equipo.
En cuanto a qué necesita mejorar Franco para 2026, remarcaron que sumar puntos desde el principio será “clave” para la confianza del argentino. El veredicto no es para nada positivo, y refiere una “campaña para el olvido” tanto de Colapinto como de Doohan (reemplazado después de tan solo seis carreras).
Destacados entre los rookies y perspectivas
En contraste con la situación de Colapinto, otros novatos brillaron con luces propias. Kimi Antonelli fue uno de los más consistentes, logrando podios y poles que subrayaron su rápido aprendizaje en la máxima categoría.
Pilotos como Isack Hadjar, Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto ("está aquí para quedarse", destacaron) también tuvieron momentos importantes, desde puntos hasta actuaciones calificadas como prometedoras por los analistas de la Fórmula 1.
En conjunto, la clase de rookies de 2025 aportó variedad de estilos y resultados a la parrilla, conformando una generación que ya está dejando huella en la F1 y que promete seguir creciendo en las próximas temporadas.