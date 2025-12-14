La impactante cifra que recibirá Helmut Marko tras su salida anticipada de Red Bull

Helmut Marko dejó de ser asesor de Red Bull al término de la temporada 2025 y acordó una salida anticipada que incluye una indemnización de ocho cifras . Como parte del acuerdo, el austriaco percibirá el salario completo correspondiente a 2026, una suma que, según informó el medio alemán Bild, rondará los 10 millones de euros.

Con 82 años, Marko decidió poner fin a su vínculo con la escudería de Milton Keynes un año antes de la finalización de su contrato, que estaba vigente hasta finales de 2026. La decisión marcó el cierre de una de las etapas más influyentes en la historia del equipo dentro de la Fórmula 1 .

La compensación económica se enmarca en el denominado “apretón de manos de oro”, un mecanismo habitual de Red Bull para reconocer la trayectoria y los logros de sus principales directivos.

Marko formó parte de la estructura de Red Bull desde su desembarco en la Fórmula 1 en 2005 y fue una pieza central en el desarrollo deportivo de la escudería. Su rol fue determinante en la consolidación del equipo como potencia dominante en la máxima categoría.

“Ha sido un período maravilloso en el que pude darle forma al proyecto. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí”, expresó el expiloto en el comunicado oficial difundido tras su salida.

Un cierre emocional y un legado imborrable

En el mismo mensaje, Marko explicó que su decisión estuvo influida por el impacto emocional de haber quedado cerca del campeonato mundial en la última temporada, lo que terminó de convencerlo de cerrar un ciclo extenso y exitoso. “He estado vinculado al automovilismo durante seis décadas y los últimos 20 años en Red Bull han sido un recorrido extraordinario y extremadamente exitoso”, señaló.

Pese a su alejamiento, dejó palabras de respaldo para el futuro del equipo: “Deseo sinceramente que continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos”.

Durante su gestión, Marko estuvo al frente del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, una cantera que llevó a 16 corredores a la Fórmula 1. Entre ellos se destacan Sebastian Vettel y Max Verstappen, ambos tetracampeones del mundo, además de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly.