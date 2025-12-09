La bomba que sacude a la Fórmula 1 y marca el fin de una era en Red Bull

La noticia generó un impacto inmediato: Helmut Marko , una de las figuras más determinantes en la historia reciente de la Fórmula 1 , dejará Red Bull y se retirará del automovilismo al finalizar la temporada 2025. A sus 82 años, el austríaco pone fin a un ciclo que, aun con contrato vigente hasta 2026, ya venía envuelto en especulaciones.

Las dudas crecieron luego de una serie de reuniones mantenidas el lunes en el circuito de Yas Marina, durante el Gran Premio de Abu Dhabi. Allí, Marko conversó con la alta dirección de la marca, entre ellos el CEO deportivo Oliver Mintzlaff, para definir su futuro inmediato dentro de la estructura.

En un comunicado oficial, el histórico asesor expresó su sentir frente a la decisión. “He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los más de veinte años pasados en Red Bull han sido un camino extraordinario y extremadamente exitoso”, afirmó. También destacó: “Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”.

La temporada 2025 terminó de inclinar la balanza emocional para el austríaco . “Perder el campeonato mundial por tan poco esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin, en lo personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, señaló. Y completó con un mensaje de respaldo al equipo: “Le deseo a todo el equipo que siga teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene”.

Mintzlaff, por su parte, confirmó que fue el propio Marko quien transmitió el deseo de terminar su rol como asesor al final del año. “Helmut se me acercó con el deseo de poner fin a su rol como asesor de automovilismo al final del año. Lamento profundamente su decisión, ya que ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su partida marca el final de una era extraordinaria”, expresó el directivo.

comunicado red bull Red Bull despidió a Helmut Marko a través de sus redes. Instagram @redbullracing

Un legado que trasciende generaciones

El alemán destacó su “pasión”, su “coraje para tomar decisiones claras” y su “capacidad para detectar potencial”, valores que cimentaron la filosofía deportiva de la escudería. Tras una conversación extensa, Mintzlaff aseguró haber comprendido que era el momento adecuado para respetar su voluntad: “Aunque su partida dejará un vacío significativo, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull Racing pesan más”.

La carrera de Marko se forjó en distintos frentes. Ex piloto de Fórmula 1 y vencedor de las 24 Horas de Le Mans, su trayectoria en las pistas se interrumpió tras una lesión ocular sufrida en el Gran Premio de Francia de 1972. Luego abrió una nueva etapa como gestor al fundar el equipo RSM Marko, con presencia en categorías como el DTM, la Fórmula 3 Alemana y la F3000.

En 1999, aquella estructura evolucionó en el Red Bull Junior Team, germen del programa de desarrollo que más pilotos ha aportado a la Fórmula 1 en las últimas décadas. Bajo su supervisión emergieron 18 talentos que llegaron a la máxima categoría, entre ellos Sebastian Vettel y Max Verstappen, quienes terminaron convertidos en campeones del mundo.

marko vettel Helmut Marko junto a Sebastian Vettel, uno de los campeones de la Fórmula 1 con Red Bull. Instagram @redbullracing

Desde 2005, Marko amplió su influencia como asesor del proyecto de Fórmula 1, abarcando tanto al equipo principal de Milton Keynes como a la escudería con base en Faenza, entonces conocida como Toro Rosso y hoy Racing Bulls. Durante su trabajo conjunto con Christian Horner, Red Bull conquistó ocho títulos de pilotos y seis campeonatos de constructores, consolidándose como una potencia de la categoría.