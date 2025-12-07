Norris campeón de la Fórmula 1: la exclusiva lista de pilotos que se consagraron, con Fangio aún entre los más ganadores

Más de 750 corredores participaron en la Fórmula 1, pero solo 35 alcanzaron el título mundial. Lando Norris se suma a esa nómina: el repaso a la lista completa.

Juan Manuel Fangio sigue siendo uno de los pilotos más laureados de la Fórmula 1.

Tras la consagración de Lando Norris como nuevo campeón de la Fórmula 1, la categoría reina del automovilismo mundial ha visto pasar a más de 750 pilotos desde su primera temporada en 1950, pero solo una minoría logró alcanzar el mayor reconocimiento de la categoría: convertirse en campeones del mundo. A lo largo de las décadas, únicamente 34 pilotos consiguieron adjudicarse al menos un título, un honor reservado para quienes logran dominar la presión, la velocidad y la exigencia técnica del máximo nivel del automovilismo.

Para cualquier piloto, ingresar al Gran Circo ya es un logro extraordinario. Competir en los monoplazas más veloces del planeta, enfrentarse a los mejores y vivir la adrenalina de cada gran premio representa la consagración de un sueño. Ganar una carrera es un hito mayor: cruzar primero la bandera a cuadros y escuchar el himno en el podio es una experiencia memorable. Sin embargo, el objetivo supremo, el que solo unos pocos alcanzan, es conquistar un campeonato mundial.

Fórmula 1: la lista exclusiva de pilotos que lograron títulos Esos 34 campeones pertenecen a 15 nacionalidades y 16 países, ya que el Reino Unido suma pilotos ingleses y escoceses entre sus vencedores. A través de 75 temporadas, ellos han sido los protagonistas de historias legendarias, rivalidades intensas y momentos decisivos que marcaron el rumbo de la F1.

En el listado destacan dos nombres que comparten la cima del palmarés: Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete títulos. El alemán igualó en 2002 el récord de Juan Manuel Fangio, quien durante décadas fue la referencia absoluta con sus cinco consagraciones. Schumacher aún sumaría dos coronas más, estableciendo una marca histórica que Hamilton alcanzó en 2020 tras acumular campeonatos de manera casi ininterrumpida.

Una supuesta entrevista a Schumacher generó polémica. Foto: The Indian Express Michael Schumacher, dueño absoluto de una era en la Fórmula 1. Foto: The Indian Express Hamilton estuvo a punto de superar ese récord en 2021, pero un final de temporada dramático le abrió la puerta al primer título de Max Verstappen, quien desde entonces dominó sin oposición. Con Red Bull en la cima, el neerlandés fue campeón en 2022 y 2023, mientras que en 2024 alcanzó su cuarta corona mundial. Su irrupción no modificó la cifra total de campeones, pero sí consolidó una nueva etapa de hegemonía.