Qué dijo Max Verstappen tras ganar en Abu Dhabi y quedar a dos puntos del campeonato

Verstappen hizo lo que tenía que hacer el sábado: logró la pole position y salió decidido a no dejarle las cosas fáciles a McLaren . Sabía, sin embargo, que una victoria no bastaría si Norris terminaba entre los primeros tres. Al apagarse el semáforo, el neerlandés defendió con autoridad el interior y mantuvo el liderazgo.

La sorpresa inicial llegó cuando Oscar Piastri superó a Norris por afuera con neumáticos duros. Verstappen , siempre en control, cambió a gomas duras al final de la vuelta 23 y no mostró fisuras. Recuperó la punta sobre Piastri y se encaminó hacia una victoria sólida, sin amenazas en el tramo final.

Pero la matemática fue implacable: con Norris en el tercer puesto, el pentacampeonato quedó a dos puntos de distancia cuando Ana de Armas agitó la bandera a cuadros. Red Bull, además, decidió no arriesgar con una segunda parada, a diferencia de lo que hizo Mercedes con Lewis Hamilton en 2016.

Tras la carrera, Verstappen habló con Viaplay y analizó la temporada con serenidad: “Hicimos todo lo que pudimos para estar en la pelea. Que termine por dos puntos es desafortunado, pero no importa si es uno o cincuenta". El piloto destacó que la primera mitad del año tuvo demasiados altibajos, aunque la segunda parte mostró la mejor versión del equipo: “Tuvimos un poco de suerte en ciertos momentos. McLaren cometió errores, hubo descalificaciones… y eso nos devolvió a la lucha".

Apenas cruzó la meta, dedicó un mensaje de orgullo a su equipo: “Gran remontada en la segunda mitad de la temporada. Estoy muy orgulloso de todos por no rendirse. No estoy decepcionado en absoluto".

Un final sin título, pero con satisfacción plena

Verstappen sostuvo que su actuación en Abu Dhabi fue “simplemente superior”: buen ritmo con todos los compuestos y una ejecución sin fallas. Cerró el año con ocho victorias, más que cualquier otro piloto, y celebró la capacidad de Red Bull para recomponerse.

También admitió su entusiasmo por el fin de la actual generación de autos: “¡Estoy feliz de que se termine! Lo pensé en las últimas vueltas, si debía disfrutarlo un poco más… pero no. Solo quería acelerar para llegar lo más rápido posible".