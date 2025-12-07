A todo o nada: qué resultados necesitan Lando Norris, Verstappen y Piastri para consagrarse en Abu Dhabi
Lando Norris (McLaren) parte como favorito en una definición histórica: todas las combinaciones posibles para saber quién levantará el trofeo.
La Fórmula 1 se prepara para un cierre vibrante en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se consagrará el campeón de la temporada 2025. Tres pilotos llegan con posibilidades matemáticas: el británico Lando Norris, el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri, en una de las resoluciones más ajustadas de los últimos años.
Norris es quien arriba como líder del certamen con 408 puntos, mientras que Verstappen lo sigue con 396 después de su valioso triunfo en Qatar. Piastri, tercero con 392 unidades, también conserva opciones, aunque necesita un escenario más favorable para aspirar al título.
Fórmula 1: cómo llega cada candidato a la definición
Pese a contar con la ventaja, Norris no tiene margen para relajarse. Sus rivales mostraron un rendimiento sólido en las últimas fechas y un mínimo tropiezo podría dejar al piloto de McLaren sin su primera corona. Con solo 24 puntos entre los tres protagonistas, cualquier resultado puede modificar la tabla final.
A continuación, todas las combinaciones que determinan quién será el nuevo campeón mundial.
Qué necesita Norris para ser campeón:
- Terminar primero, segundo o tercero.
- Terminar cuarto o quinto y que Verstappen no gane.
- Terminar sexto o séptimo y que Verstappen y Piastri no ganan.
- Terminar octavo, que Verstappen quede tercero o peor y Piastri no gane.
- Terminar noveno, que Verstappen sea cuarto o peor y Piastri no gane.
- Terminar décimo o peor, Verstappen sea cuarto o peor y Piastri quede tercero o peor.
Qué necesita Verstappen para ser campeón
- Ganar y que Norris termine cuarto o peor.
- Terminar segundo, y que Norris sea octavo o peor y Piastri no gane.
- Terminar tercero, que Norris quede noveno o peor y Piastri termine segundo o peor.
Que necesita Piastri para ser campeón:
- Ganar y que Norris quede sexto o peor.
- Terminar segundo, que Norris quede décimo o peor y Verstappen sea cuarto o peor.