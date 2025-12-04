Los tres pilotos que pelean por el campeonato de la Fórmula 1 palpitaron el GP de Abu Dabi: qué dijo cada uno

Este fin de semana se conocerá al nuevo campeón de la Fórmula 1 . Lando Norris de McLaren, Max Verstappen de Red Bull y Oscar Piastri de McLaren, llegan al Gran Premio de Abu Dabi con la posibilidad de ser el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo.

El británico llega como el líder del campeonato mundial con 408 puntos y una ventaja de 12 con respecto a su perseguidor , el tetracampeón del mundo (396 puntos). Por su parte, el australiano es quien la tiene más complicada, pero con 392 unidades a su favor aún tiene posibilidades matemáticas de coronarse.

En la previa de lo que será el comienzo de la última carrera del año, este jueves se llevó a cabo el Media Day en el que los tres protagonistas fueron los contendientes al título de pilotos. Durante un momento de la conferencia, a Lando Norris y Oscar Piastri le consultaron sobre si McLaren discutió la chance de que un piloto ayude al otro para que la escudería se quede con el título.

Esto generó bastante tensión, pero el número 4 de la parrilla fue quien salió a contestar rápidamente: “No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así. No voy a pedirlo, no quiero pedirlo, no creo que sea una carrera justa”, sentenció.

“No depende de mí. No quiero preguntarlo porque no creo que sea una pregunta justa. Si así termina y Max gana, pues se acabó. Lo felicito y esperamos con ilusión el año que viene. No cambia nada”, agregó.

Por su parte, el australiano fue más conciso a la hora de responderle a la prensa: “No es algo que hayamos hablado. Así que, sí. O sea, hasta que sepa qué se espera de mí... No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“, fue la escueta respuesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996592998138683760&partner=&hide_thread=false Race scenario: We're in the closing laps... Verstappen leads, Piastri is running P3, Norris P4



Does Oscar give up the place to let Lando win the title? #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GsU0JAmA9M — Formula 1 (@F1) December 4, 2025

Verstappen se mostró más tranquilo, pero sabe que la lucha no será nada fácil

Por último, Max Verstappen también habló sobre sus sensaciones de cara a esta apasionante definición de la Fórmula 1: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí. Pero para mí, ni siquiera se trata de estar aquí. He disfrutado de la segunda mitad de la temporada, trabajando con el equipo, viendo cómo hemos podido superar momentos difíciles y reflexionando después de la carrera, de estar muy decepcionado y frustrado con el rendimiento a simplemente disfrutar, sonriendo", lanzó.

"Volver a conseguir estas victorias es fantástico. Así que lo asumo como una ventaja, estar aquí luchando por el título. Eso también lo hace todo tan sencillo para mí. Intentaremos tener un buen fin de semana. Pero incluso así, no está realmente bajo mi control, ¿sabes? Así que, como dije, simplemente intentaremos disfrutarlo”, cerró el vigente campeón.