¿Cuándo y dónde es la última carrera de Colapinto en la temporada de Fórmula 1?

Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar y la próxima semana afrontará su última carrera del 2025 junto a Alpine en la que definirá el campeonato de F1.

Franco Colapinto tuvo una sólida actuación y terminó 14° en el Gran Premio de Qatar. Tras largar desde los boxes por hacer modificaciones en su monoplaza durante el parque cerrado, el piloto argentino logró avanzar seis posiciones, pero no le alcanzó para meterse en el top 10 y sumar sus primeros puntos.

De esta manera, el pilarense cerró el fin de semana con buenas sensaciones con respecto a lo que fueron las prácticas, la carrera Sprint y la clasificación durante los días viernes y sábado. No obstante, el pilarense no se fue conforme con el rendimiento y en zona mixta lanzó una contundente frase: “Que se termine el año ya”.

Por su parte, el gran ganador de la carrera fue Max Verstappen, quien con una estrategia a la perfección, derrotó a los dos pilotos de McLaren (Piastri P2 y Norris P4), se quedó con los 25 puntos y estiró la definición del campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 a la última carrera del año.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!!



The Red Bull driver will fight for the title at the season finale! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/s8K5drqmEp — Formula 1 (@F1) November 30, 2025 El GP de Abu Dabi, la última carrera de Colapinto en 2025 y en donde se definirá al nuevo campeón El último desafío para Franco Colapinto y todos los pilotos de Fórmula 1 en este 2025 será el Gran Premio de Abu Dabi, un circuito que vivió apasionantes definiciones por el título y que ahora tendrá una más en la que podría ser una de las más recordadas de la historia.

El viernes 5 de diciembre comenzará la primera práctica libre a las 6:30 (hora de Argentina) para que unas horas más tarde (10:00) se lleve a cabo la FP2. Luego, en la jornada del sábado se disputará la última sesión de entrenamientos libres a las 7:30 y a las 11:00 estará la clasificación, en la que se definirá la grilla de salida para la expectante y apasionante carrera del domingo a las 10:00.