¿Alpine condicionó la carrera de Franco Colapinto? Otra estrategia cuestionable en Qatar

Aunque un Safety Car temprano abrió una mínima esperanza, la táctica del equipo volvió a dejar a Franco Colapinto sin margen para avanzar.

El Gran Premio de Qatar se presentó complicado para Franco Colapinto, que no logró salir del fondo ni en la Sprint ni en la clasificación. Por eso, Alpine decidió realizar cambios para la carrera del domingo, lo que obligó al argentino a salir desde el pit lane.

A la espera de un “milagro”, Colapinto salió con neumáticos duros. El milagro en cuestión llegó antes de lo pensado, en la vuelta siete, y gracias a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés se vio involucrado en un toque con Nico Hulkenberg que obligó el ingreso del Safety Car.

El incidente entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg en Qatar El incidente entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg en Qatar La estrategia de Alpine con Franco Colapinto Todos entraron a boxes menos Ocon y los McLaren. Incluso Colapinto (cambió por medios), que podría haber aguantado por lo menos hasta la vuelta 25. Con un máximo de stint de 25 vueltas, esto le dio un límite concreto para volver a parar: la vuelta 32.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1995165017675858126&partner=&hide_thread=false Everyone rushes into the pits for fresh rubber apart from Ocon AND the two McLarens#F1 #QatarGP — Formula 1 (@F1) November 30, 2025 Si Franco Colapinto hubiera seguido en pista algunas vueltas más, con duros, su parada hubiera sido previa a la de la mayoría de los pilotos (obligados a poner duros hasta el final de la carrera), lo que le hubiera permitido tener una estrategia más competitiva en pista.