¿Alpine condicionó la carrera de Franco Colapinto? Otra estrategia cuestionable en Qatar
Aunque un Safety Car temprano abrió una mínima esperanza, la táctica del equipo volvió a dejar a Franco Colapinto sin margen para avanzar.
El Gran Premio de Qatar se presentó complicado para Franco Colapinto, que no logró salir del fondo ni en la Sprint ni en la clasificación. Por eso, Alpine decidió realizar cambios para la carrera del domingo, lo que obligó al argentino a salir desde el pit lane.
A la espera de un “milagro”, Colapinto salió con neumáticos duros. El milagro en cuestión llegó antes de lo pensado, en la vuelta siete, y gracias a su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés se vio involucrado en un toque con Nico Hulkenberg que obligó el ingreso del Safety Car.
La estrategia de Alpine con Franco Colapinto
Todos entraron a boxes menos Ocon y los McLaren. Incluso Colapinto (cambió por medios), que podría haber aguantado por lo menos hasta la vuelta 25. Con un máximo de stint de 25 vueltas, esto le dio un límite concreto para volver a parar: la vuelta 32.
Si Franco Colapinto hubiera seguido en pista algunas vueltas más, con duros, su parada hubiera sido previa a la de la mayoría de los pilotos (obligados a poner duros hasta el final de la carrera), lo que le hubiera permitido tener una estrategia más competitiva en pista.
De todas maneras, el no terminar último ya es ganancia pura para el argentino, que este fin de semana no tuvo el ritmo esperado.