La durísima sentencia de Colapinto a pesar de haber finalizado 14° en el GP de Qatar: "No encuentro el ritmo"

Franco Colapinto completó una gran carrera en el Gran Premio de Qatar al finalizar P14. Sin embargo, se mostró muy autocrítico en zona mixta.

A pesar de haber largado desde los boxes y con un auto que mostró un ritmo deplorable durante todo el fin de semana, Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en Alpine y finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar.

El piloto argentino mantuvo la calma y con una conducción sólida y prolija logró avanzar seis posiciones (Hulkenberg, Bearman, ambos DNF, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Isack Hadjar), logró quedar P14 y estuvo cerca de llevarse los primeros puntos con la escudería francesa.

La durísima sentencia de Colapinto a pesar de haber finalizado 14° en el GP de Qatar Tras concluir la carrera, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí, analizó su gran carrera, pero se mostró muy autocrítico y lanzó una durísima frase: "Carrera larga y aburrida. A de los cambios que hicimos, no encontré el ritmo y fue duro. Creo que hay que entender un poquito más todo después de este fin de semana e intentar mejorar. Fue un día difícil. Ayer (por el sábado) no manejé bien, hoy en general mejor, pero estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva. No tengo confianza. Este es un circuito en el que necesitás meter velocidad y no encontré nada de lo que quería el fin de semana. Por eso costó", comenzó el pilarense.

"Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí cómodo en todo el fin de semana. Es un circuito en el que no hay pared pero no te permite error, porque está esa grava que no te deja ni irte un centímetro afuera. Curvas muy rápidas, muy divertidas para manejar pero por otro lado, muy difícil de seguir y de pasar. Con dos paradas es una carrera muy monótona. No hubo ninguna oportunidad, así que aburrida. Ojalá sea mejor Abu Dhabi", agregó.

La durísima sentencia de Colapinto a pesar de haber finalizado 14° en el GP de Qatar Y por último, cuando le consultaron sobre si se llevó algo positivo de Qatar, ironizó: "Lo positivo, que queda una sola carrera en el año. Queda poco, último esfuerzo con el equipo y la fábrica".