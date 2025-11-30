Video: un error de Pierre Gasly provocó el incidente que terminó beneficiando a Franco Colapinto

La maniobra entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg en las primeras vueltas del Gran Premio de Qatar obligó al ingreso del Safety Car.

Nico Hulkenberg tuvo que abandonar tras el incidente con Gasly.

El Gran Premio de Qatar, que tuvo una largada limpia con Oscar Piastri conservando la punta y Max Verstappen ganándole la posición a Lando Norris, se vio interrumpida por el Safety Car en la vuelta 7 (de 57) luego de un incidente entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg.

El hombre de Alpine, compañero de Franco Colapinto, tuvo el sábado una gran clasificación que le permitió largar noveno en Lusail. En la lucha en el medio del pelotón, el francés cometió un error que le valió perder todo lo logrado previamente.

El incidente ocurrió cuando Hulkenberg, que hacía algunas vueltas venía intentando superar a su rival, logró adelantarlo dejándole demasiado espacio; Gasly se cerró por demás, quedado “enganchados” lo que provocó un trompo del hombre de Sauber. La maniobra quedó bajo investigación.