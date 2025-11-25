La sinceridad brutal de Franco Colapinto tras la carrera en Las Vegas: "Decepcionante"

La tarde de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas estuvo lejos de las expectativas iniciales. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto sufrieron incidentes en la primera vuelta que condicionaron por completo su rendimiento y los dejaron sin opciones de sumar puntos.

El fin de semana prometía para Pierre Gasly , quien había mostrado un ritmo competitivo y largó entre los diez primeros. Sin embargo, sus aspiraciones se desmoronaron inmediatamente: un toque en la primera curva lo dejó sin carga aerodinámica y relegado al fondo del pelotón.

"Me embistieron por completo, di un trompo y perdí unos 10 puntos de carga aerodinámica después de 100 metros, y la carrera terminó. Intento reírme, pero definitivamente no me hace reír", explicó el francés, visiblemente frustrado.

Pierre Gasly dio detalles de lo que fue la carrera en Las Vegas.

El incidente se desencadenó cuando Lance Stroll golpeó a Gasly tras recibir un impacto previo de Gabriel Bortoleto, quien fue sancionado con una penalización de cinco posiciones para el próximo GP. Aunque Gasly continuó en pista, el daño en el difusor le impidió recuperar posiciones y cerró la carrera en el puesto 13.

"Fue una tarde muy larga", reconoció. Pese a todo, destacó que el auto tenía ritmo para pelear por el top 10, algo que nunca pudo demostrar: “El difusor se había ido. Sin duda hubo mucho más ritmo, pero nunca lo sabremos”.

La maniobra de Bortoleto en la largada del GP de Las Vegas

La frustración de Franco Colapinto

En el caso de Franco Colapinto, su carrera quedó condicionada en los primeros metros. El argentino fue impactado por Alex Albon en la curva inicial, lo que dañó la parte trasera de su Alpine y afectó el difusor.

"Tuve daños desde el principio y después fue bastante malo. No tenía agarre, no tenía rueda trasera, patinaba por todas partes, y no sé si fue por los daños o no, pero me sentí muy mal, el equilibrio y la falta de agarre en la rueda trasera", explicó Colapinto, contundente sobre su malestar en pista.

colapinto Franco Colapinto terminó "sobreviviendo" en Las Vegas. X @AlpineF1Team

El joven piloto analizó su desempeño: "Una carrera decepcionante, y muy lenta”. La falta de tracción y estabilidad lo obligó a manejar a la defensiva durante toda la competencia, sin posibilidad de recuperar terreno.

El posteo de la Fórmula 1 que consagra a Colapinto

Mientras Colapinto procesaba el mal sabor de una carrera complicada, la Fórmula 1 sorprendió con un reconocimiento especial en Instagram. La categoría destacó que el argentino se convirtió en el tercer piloto nacional con más vueltas completadas en los 75 años de historia del campeonato.

El mensaje fue categórico: "¡Qué nombres! Tras el GP de Las Vegas, Colapinto superó a Froilán González y solo tiene menos vueltas en la F1 que Fangio y Reutemann". Un logro que llega apenas semanas después de que Alpine confirmara su continuidad como piloto titular para la próxima temporada.