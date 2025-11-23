Colapinto asciende al puesto 15 en Las Vegas tras la descalificación de los McLaren

La descalificación de los pilotos de McLaren , Lando Norris y Óscar Piastri , del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 , genera una reordenación en la clasificación de la carrera. Como consecuencia técnica de esta sanción, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto , asciende a la decimoquinta posición en la clasificación final de Las Vegas.

La sanción a Norris y Piastri se aplica por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA. Dicha norma exige que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros.

Después de la carrera, la FIA ingresó al garaje de McLaren para inspeccionar ambos monoplazas. La revisión del delegado técnico, Jo Bauer, confirmó que los patines inferiores medían menos de nueve milímetros, una anomalía que motivó su traslado a los comisarios.

El equipo midió nuevamente los patines inferiores ante la presencia de los comisarios y tres representantes de McLaren. Las mediciones confirmaron el incumplimiento, resultando "incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico", según detalla el documento de la FIA.

Los comisarios descalificaron a los dos McLaren tras escuchar las explicaciones de la escudería. McLaren argumentó "circunstancias atenuantes" por un cabeceo (porpoising) inesperado y la falta de tiempo para realizar pruebas, además de posibles daños accidentales que habrían causado un desgaste adicional.

Los comisarios rechazaron la reclamación al considerarla "no suficiente para mitigar la sanción". La FIA mantuvo que "no había ninguna disposición en las regulaciones ni en precedentes para aplicar una penalización distinta de la penalización habitual", es decir, la descalificación. El organismo entendió que la infracción fue involuntaria, pero no canceló la sanción establecida por el reglamento técnico.

Efecto en la lucha por el campeonato

La descalificación de Norris y Piastri impacta la lucha por el Mundial de Pilotos. Max Verstappen iguala a Piastri en puntos y queda a 24 puntos del británico con 58 por disputarse en las carreras de Catar (incluyendo su sprint) y Abu Dabi.

McLaren es la tercera escudería que sufre descalificaciones por incumplir el artículo 3.5.9 en la temporada 2025. Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Sauber) sufrieron transgresiones similares y recibieron descalificaciones de los grandes premios de China y Baréin.