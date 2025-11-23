El motivo por el que Franco Colapinto terminó último en el Gran Premio de Las Vegas

Pese a una buena clasificación, Franco Colapinto quedó condicionado desde la primera curva por un toque de Alex Albon.

Franco Colapinto había comenzado el fin de semana con buenas sensaciones en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto argentino logró avanzar a la Q2, un mérito importante considerando que Alpine suele mostrar un rendimiento limitado en clasificación y carrera. La expectativa era sostener una competencia sólida y, en lo posible, capitalizar cualquier oportunidad.

El toque que condicionó toda la carrera de Franco Colapinto Sin embargo, el panorama cambió de inmediato. En la largada, Alex Albon impactó el Alpine del argentino y provocó daños en su difusor. Desde ese momento, la situación fue irreversible. Colapinto quedó con un monoplaza desequilibrado, con un ritmo claramente inferior al resto.

El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en Las Vegas El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en Las Vegas Una remontada imposible Mientras intentaba sostenerse en pista, el argentino vio cómo la competencia se escapaba sin posibilidad real de defender posiciones. Terminó 17°, último entre los autos que vieron la bandera a cuadros, teniendo en cuenta los abandonos de Gabriel Bortoleto y Lance Stroll —tras su incidente en la largada— y de Alex Albon más adelante.

La falta de ritmo, consecuencia directa del daño en el difusor, dejó a Colapinto sin opciones estratégicas ni posibilidades de pelear en el pelotón.