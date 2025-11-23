Alpine volvió a fallar en boxes: de cuánto fue la parada de Franco Colapinto en Las Vegas

Franco Colapinto vivió otro episodio frustrante con Alpine durante el Gran Premio de Las Vegas . El piloto argentino ingresó a los pits en la vuelta 27 de 50 para cambiar las gomas duras por las medias, pero la detención se extendió hasta los cuatro segundos. Aunque no fue un error grave, el tiempo estuvo claramente por encima del promedio y confirmó una tendencia que se volvió habitual en el box del FC43.

La situación de Alpine no sorprende dentro del paddock: el equipo atraviesa una temporada ciertamente complicada. La escudería decidió abandonar tempranamente el desarrollo del coche 2025 para concentrarse en el monoplaza de 2026, que llegará con el nuevo reglamento técnico. Como consecuencia, tanto Colapinto como Pierre Gasly se vieron obligados a luchar en el fondo del clasificador con un A525 poco competitivo.

La racha sin puntos se rompió recién en Brasil, cuando Gasly logró sumar. Pero más allá del rendimiento, la estructura de Enstone enfrenta otro problema que ya es visible carrera tras carrera: las paradas en boxes.

Las complicaciones no son nuevas. La más notoria ocurrió en el Gran Premio de Hungría, a comienzos de agosto, cuando Colapinto debió esperar 11 segundos en su primera detención, un tiempo muy lejos de los poco más de dos segundos habituales.

En la vuelta 36 de esa misma carrera, el argentino volvió a perder terreno por otra parada lenta de 7 segundos dentro de una estrategia de dos detenciones. Pierre Gasly también sufrió demoras en Estados Unidos, donde su cambio de neumáticos demandó cinco segundos.

La tendencia siguió en Brasil. En Interlagos, Colapinto cambió de compuestos blandos a medios en 5,4 segundos, un retraso que le costó posiciones en una carrera extremadamente apretada: solo cinco segundos separaron al séptimo, Liam Lawson, del argentino, que terminó 15°.

La explicación de Alpine

Steve Nielsen, director general de Alpine, reconoció que el equipo está intentando utilizar el cierre de la temporada para optimizar su funcionamiento operativo. “Creo que en este momento somos poco competitivos. No estamos contentos con eso y nos duele a todos cada día. Pero hay cosas que podemos cambiar ahora y aprender ahora que nos beneficiarán no solo el año que viene, sino en los años venideros. Y hay cosas que quizá podamos ordenar”, sostuvo.

Según Nielsen, los problemas en boxes están directamente vinculados a la pérdida de personal clave que migró al nuevo equipo Cadillac, la estructura que desembarcará en la Fórmula 1 en 2026.

“Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo. No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo”, explicó.