¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P17 en Las Vegas?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 17° en Las Vegas y se fue sin sumar puntos. Ahora, la próxima semana tendrá un nuevo desafío.

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P17 en el Gran Premio de Las Vegas?

Luego de mostrar un buen ritmo durante la qualy del sábado, Franco Colapinto no tuvo su mejor carrera este domingo por la madrugada. En su decimosexta carrera como piloto de Alpine, el piloto argentino, que largó 15°, finalizó el Gran Premio de Las Vegas en la posición 17- tras un accidentado inicio que provocó una rotura en su difusor.

En un GP que estuvo marcado por el impresionante triunfo de Max Verstappen, quien le arrebató la punta a Lando Norris en los primeros compases de la carrera, y la pelea en la mitad de la parrilla entre cinco pilotos para ver quién se metía en el top 10.

El podio junto al tetracampeón del mundo lo completaron el piloto británico de McLaren y George Russell (Mercedes). Por su parte, Oscar Piastri sigue dejando pasar oportunidades de ser campeón y finalizó 4° mientras que Kimi Antonelli redondeó una excelente carrera y concluyó 5°.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS!



He takes his second victory on the Strip in dominant style! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025



He takes his second victory on the Strip in dominant style! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025 El GP de Qatar, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Tras el GP de Las Vegas, Franco Colapinto no tendrá tiempo de descanso y deberá volver a la acción y ponerse manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine de cara a la próxima carrera que será el próximo fin de semana del 28 al 30 de noviembre en el Gran Premio de Qatar, que contará con la última carrera Sprint del año.

El viernes 28 de noviembre, Franco enfrentará la primera sesión de prácticas libres en Qatar a las 10:30 (hora de Argentina) y las 2:30 se llevará a cabo la Sprint Shootout. El sábado 29 a las 11:00 se correrá la carrera Sprint, previo a la clasificación a las 15:00. Finalmente, el domingo 30 de noviembre a las 13:00 se correrá en Lusail.