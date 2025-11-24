La marca clave de Franco Colapinto que resaltó la F1 tras el GP de Las Vegas: "Sigue escribiendo la historia"

Luego de un fin de semana frustrante en Las Vegas, Franco Colapinto igual sumó un registro que lo mete en la mesa de los grandes.

La Fórmula 1 resaltó un logro clave de Franco Colapinto tras la carrera de Las Vegas.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Las Vegas con sensaciones cruzadas. Terminó en el puesto quince, igualó su lugar de largada y aprovechó las exclusiones de los McLaren para escalar dos posiciones (17° a 15°) tras el banderazo. Pero la carrera dejó un sabor complicado.

En su publicación de este lunes, el piloto de Alpine explicó el golpe que lo condicionó desde el inicio: “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor”. El impacto fue de Alex Albon y esa desconexión del auto lo acompañó durante toda la noche. Aun así, dejó un mensaje optimista: “Vamos por las últimas dos del año, a disfrutar”.

El importante reconocimiento de la Fórmula 1 a Franco Colapinto El posteo de la F1 en reconocimiento a Franco Colapinto En medio de ese contexto, la Fórmula 1 puso el foco en una estadística que lo empuja hacia arriba. Tras Las Vegas, Colapinto se convirtió en el tercer piloto argentino con más vueltas completadas en la historia de la categoría, sólo por detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann. “¡Qué nombres!”, publicó la F1 al destacar que superó a José Froilán González. El bonaerense llegó a 1.333 vueltas, contra las 3.022 de Fangio y las 6.986 del Lole.

Colapinto es el tercer argentino con mayor cantidad de vueltas dadas en la F1 Franco Colapinto es el tercer argentino con mayor cantidad de vueltas dadas en la Fórmula 1. @F1 Su continuidad como piloto titular ya había sido confirmada el 7 de noviembre en Brasil, un respaldo clave que se sostiene también en el apoyo de sus patrocinadores, incluida una conocida empresa de comercio electrónico que fue determinante para asegurar su lugar rumbo a 2026.