A menos de una hora para que comience la carrera Sprint en Doha, Alpine publicó un posteo en sus redes sociales que involucra a sus dos pilotos.

El importante anuncio de Alpine sobre Franco Colapinto y Pierre Gasly para la Sprint del GP de Qatar.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron un viernes para el olvido en el Gran Premio de Qatar. Los dos pilotos de Alpine rompieron el piso de sus monoplazas en los minutos finales de la primera y única sesión de entrenamientos (terminaron P20 y P18, respectivamente).

Esto trajo consecuencias de cara a la Sprint Shootout, ya que ambos corredores no pudieron mostrar un buen ritmo y a diferencia del resto de la parrilla, ellos se quedaron muy atrás y clasificaron en los últimos dos lugares.

La contundente medida de Alpine a horas de la Sprint de Qatar Ahora, a partir de las 11 (hora de Argentina), se disputará la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y a falta de una hora para que comience la acción de los autos más veloces del mundo, Alpine anunció una llamativa decisión con sus dos pilotos: ambos largarán desde el Pit Lane debido a que realizaron cambios en ambos autos durante el parque cerrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1994740515288367120&partner=&hide_thread=false Sprint Race Update pic.twitter.com/nB2i9HCmEW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 29, 2025 De esta manera, tanto Gasly como Franco Colapinto saldrán desde la calle de boxes para afrontar la última Sprint de la temporada y en la que podría definir en gran parte el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 que pelean Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.