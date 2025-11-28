El doloroso análisis de Colapinto tras clasificar último para la Sprint en Qatar: "No te hace disfrutar manejar"

Franco Colapinto finalizó último y describió una sesión llena de dificultades, marcada por la falta de carga aerodinámica y un auto “inestable”.

Franco Colapinto vivió otra jornada cuesta arriba en el circuito de Lusail, donde terminó 20º en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de Qatar. El piloto de Alpine no logró avanzar en la SQ1 y largará desde el fondo en la carrera corta del sábado, tras una sesión en la que nunca encontró sensaciones positivas con el auto.

En su primer intento rápido, el argentino marcó 1:23.165 y, aunque mejoró luego con un 1:22.364 en su vuelta final, quedó lejos del 1:21.172 registrado por Max Verstappen, el más veloz del corte. Su compañero Pierre Gasly también quedó fuera, ubicándose 19º con 1:22.112. Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton fueron los otros pilotos que no superaron la SQ1.

Qué dijo Franco Colapinto tras finalizar P20 en la Sprint Shootout Al bajar del auto, Colapinto fue contundente al describir lo ocurrido en pista. “No tuve grip en toda la sesión”, explicó en declaraciones a ESPN. Luego agregó: “El hecho de tener poca carga y en la FP los dos rompimos mucho el piso porque el auto iba saltando en las curvas rápidas, tuvimos que cambiar los pisos. Son pisos con poca carga y eso fue lo que nos complicó”.

Según amplió el argentino, “es lo que hay”, una frase que resume el difícil panorama del equipo. También subrayó que “tenemos menos grip ahora que con las gomas duras en las curvas rápidas y eso te saca confianza”, destacando además que tanto él como Gasly estuvieron “muy lentos y muy lejos. En mi caso un poco más complicado. Es frustrante”.