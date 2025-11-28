Franco Colapinto larga último y Piastri no se rinde: así quedó la grilla de partida para la Sprint en Qatar

Tras una floja práctica libre 1, donde no pudo marcar tiempos con las gomas rojas debido a problemas en su monoplaza, lo que lo relegó al puesto 20°, Franco Colapinto no logró mejorar su performance durante la Sprint Shootout del Gran Premio de Qatar.

El piloto argentino terminó P20, sin chances de avanzar a la SQ2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó P19, lo que muestra a las claras un débil inicio de los Alpine en la penúltima competencia del año. También quedaron eliminados de la SQ1 Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1994465597951029560&partner=&hide_thread=false P19 and P20 in Sprint Qualifying pic.twitter.com/GNn76iYCHG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 28, 2025 La pole quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), que no se rinde en la lucha por el campeonato y este sábado largará desde la primera fila en la carrera Sprint. George Russell logró el segundo mejor tiempo, seguido por Lando Norris, por lo que se espera una interesante batalla por los primeros puntos del fin de semana, que serán importantes para la inminente definición.