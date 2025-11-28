Presenta:
Mal inicio de fin de semana para los Alpine.
Franco Colapinto larga último y Piastri no se rinde: así quedó la grilla de partida para la Sprint en Qatar

Franco Colapinto quedó último en la SQ1 del Gran Premio de Qatar, por lo que partirá desde el fondo en la Sprint del sábado.

El piloto argentino terminó P20, sin chances de avanzar a la SQ2. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó P19, lo que muestra a las claras un débil inicio de los Alpine en la penúltima competencia del año. También quedaron eliminados de la SQ1 Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton.

La pole quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), que no se rinde en la lucha por el campeonato y este sábado largará desde la primera fila en la carrera Sprint. George Russell logró el segundo mejor tiempo, seguido por Lando Norris, por lo que se espera una interesante batalla por los primeros puntos del fin de semana, que serán importantes para la inminente definición.

Así quedó la grilla de partida para la Sprint del GP de Qatar

Oscar Piastri lideró la clasificación para la Sprint, mientras que Franco Colapinto largará desde el fondo.

El minuto a minuto de Colapinto en la Sprint Shootout del GP de Qatar

Piastri se quedó con la pole

Oscar Piastri no se rinde en la lucha por el campeonato: marcó el mejor tiempo en la clasificación para la Sprint, por lo que largará desde la pole. Detrás largarán Russell, Norris y Alonso.

Eliminados en SQ2

Quedaron afuera Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg y Ocon.

Colapinto no pudo avanzar a SQ2

Quedaron eliminados de SQ1 Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly (P19) y Colapinto (P20).

Salieron los Alpine

Pierre Gasly se ubicó P12 y Franco Colapinto P17.

Los McLaren marcan el ritmo

Norris y Piastri mejoran los tiempo, con Alonso detrás: el trío en menos de tres décimas.

Buen arranque de Verstappen

Verstappen se pone en la cima en su primer intento con 1m22.258s

14:30 Comenzó la SQ1 en Qatar

Todos los pilotos largan con neumáticos medios.

