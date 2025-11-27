La inesperada confesión de Franco Colapinto: quién prefiere que gane el campeonato, ¿Norris o Verstappen?

Franco Colapinto se sumó al debate sobre la ajustada pelea por el campeonato de Fórmula 1. La doble descalificación de McLaren en Las Vegas, luego de no superar la revisión técnica, reabrió la lucha por el título y modificó por completo un escenario que parecía resuelto.

colapinto verstappen El saludo entre Franco Colapinto y Max Verstappen tras la carrera en Las Vegas. Colapinto, que atraviesa su propia batalla con el Alpine A525 en búsqueda de sus primeros puntos del año, no esquivó la consulta sobre quién debería ser campeón. Y lo primero que hizo fue descartar al australiano de McLaren: “Oscar Piastri no va a ganar”, afirmó antes de pensar su respuesta final.

La elección de Franco Colapinto Con Piastri fuera de la discusión, Colapinto se enfocó en Lando y Max. “Como Max está atrás, yo quiero que gane el que viene atrás porque es el que está más débil y sería más impresionante”, señaló en diálogo con ESPN. Aun así, advirtió que las matemáticas juegan a favor del británico: “Yo creo que está entre Lando y Max, pero Lando tiene muchas más chances porque lleva 24 puntos de ventaja con dos carreras por disputar. Es una ventaja enorme, si hace las cosas decentemente va a ganar”.