La inesperada confesión de Franco Colapinto: quién prefiere que gane el campeonato, ¿Norris o Verstappen?
Desde Qatar, Franco Colapinto explicó por qué descarta a Oscar Piastri y a quién ve mejor posicionado entre Lando Norris y Max Verstappen.
Franco Colapinto se sumó al debate sobre la ajustada pelea por el campeonato de Fórmula 1. La doble descalificación de McLaren en Las Vegas, luego de no superar la revisión técnica, reabrió la lucha por el título y modificó por completo un escenario que parecía resuelto.
Hasta ese momento, Lando Norris aventajaba a Oscar Piastri por 30 puntos y a Max Verstappen por 42. Tras la sanción, la diferencia se redujo: el británico quedó con 24 unidades sobre el australiano y la misma brecha respecto del tetracampeón de Red Bull.
Colapinto, que atraviesa su propia batalla con el Alpine A525 en búsqueda de sus primeros puntos del año, no esquivó la consulta sobre quién debería ser campeón. Y lo primero que hizo fue descartar al australiano de McLaren: “Oscar Piastri no va a ganar”, afirmó antes de pensar su respuesta final.
La elección de Franco Colapinto
Con Piastri fuera de la discusión, Colapinto se enfocó en Lando y Max. “Como Max está atrás, yo quiero que gane el que viene atrás porque es el que está más débil y sería más impresionante”, señaló en diálogo con ESPN. Aun así, advirtió que las matemáticas juegan a favor del británico: “Yo creo que está entre Lando y Max, pero Lando tiene muchas más chances porque lleva 24 puntos de ventaja con dos carreras por disputar. Es una ventaja enorme, si hace las cosas decentemente va a ganar”.
El argentino también analizó la presión que afronta Norris en estas últimas fechas, especialmente después de algunos episodios donde mostró dudas en momentos claves. “Lando tiene que encararlo tranquilo. En Las Vegas se lo veía… A ver, todos queremos ganar, pero está peleando un campeonato y vale mucho más que una victoria. Siento que no se dan cuenta a veces de la imagen total y van carrera a carrera cuando hay algo más grande. Yo lo haría distinto”, reflexionó Colapinto.