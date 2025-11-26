Se define el campeonato de pilotos de Fórmula 1: qué necesita Lando Norris para ser campeón en Qatar

Este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, el piloto británico de McLaren puede consagrarse por primera vez como campeón mundial de Fórmula 1.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) podría ganar su primer campeonato de Fórmula 1 este fin de semana, en el Gran Premio de Qatar que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail.

Norris, que este año ganó siete Grandes Premios (Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil), llegará al GP de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato, con la considerable suma de 390 puntos, 24 más que sus perseguidores, que son el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Si bien Norris tiene una buena ventaja, el británico podría estar en una situación mucho mejor, ya que en el GP de Las Vegas había finalizado segundo y le sacaba 30 puntos de ventaja a Piastri y 42 a Verstappen, pero las cosas se le complicaron mucho luego de la descalificación suya y de su compañero de equipo en McLaren, Piastri, por irregularidades en el suelo del auto.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix

This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025 ¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón del mundo en Qatar? De todas maneras, Norris podría asegurarse el título este fin de semana e incluso depende de sí mismo para que esto ocurra. Para ello, el británico necesita sumar solo dos puntos más que Verstappen y Piastri en Qatar, por lo que en caso de quedar al menos sexto en la sprint del sábado y luego ganar la carrera principal del domingo, se consagrará campeón de la categoría reina del automovilismo.

Norris atraviesa un momento muy sólido en la temporada, debido a que venía de ganar los Grandes Premios de México y de Brasil con muchísima solidez antes de su descalificación en Las Vegas. Pero no la tendrá nada fácil, ya que Súper Max también tiene un gran presente y una prueba de esto son sus cuatro triunfos en las últimas siete carreras, mientras que en una de las otras tres finalizó segundo y en las otras dos se subió al último escalón del podio.