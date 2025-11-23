Luego de que ambos pilotos hayan sido descalificacos del Gran Premio de Las Vegas, McLaren le pidió perdón a ambos por el grosero error que cometieron.

McLaren le pidió disculpas a sus dos pilotos tras las descalificaciones: qué dijeron Lando Norris y Piastri

El jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, ha pedido perdón a Lando Norris y Oscar Piastri por la pérdida de puntos en un momento "crítico" del Mundial de Fórmula Uno tras la doble descalificación por infringir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA.

McLaren le pidió perdón a sus dos pilotos tras las descalificaciones Stella ha explicado que ambos MCL39 sufrieron inesperados altos niveles de cabeceo (porpoising) que no aparecieron en los entrenamientos libres, lo que degeneró en excesivo contacto con el suelo: "Estamos investigando las razones de este comportamiento del coche, incluido el efecto de los daños accidentales sufridos por ambos coches, que encontramos después de la carrera y que provocaron un aumento del movimiento del suelo", ha abundado el italiano.

El monoplaza de Lando Norris incumplía la norma del grosor mínimo de nueve milímetros de la plancha inferior del fondo plano por 0.012 milímetros, mientras que el coche de Oscar Piastri infringía el artículo por 0.026 milímetros.

La palabra de Lando Norris y Oscar Piastri El líder del Mundial, Lando Norris, ha admitido que "es frustrante perder tantos puntos" en el Gran Premio de Las Vegas y ha especificado que esta incidencia fue la que le provocó entrar a gestionar el ritmo en el final de la carrera.

"Como equipo, siempre estamos empujando para encontrar el mayor rendimiento posible, y claramente hoy no conseguimos el equilibrio adecuado. Nada de lo que haga ahora cambiará eso", ha enfatizado. Por último, Norris ha apelado a cambiar el foco por completo hacia Catar, donde intentarán "salir y ofrecer el mejor rendimiento posible en cada sesión".