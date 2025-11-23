Para el infarto: así quedó el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras las descalificaciones

Las sanciones a McLaren reconfiguraron el Mundial: Verstappen volvió a la pelea y Piastri perdió terreno en un cierre de temporada explosivo.

El Gran Premio de Las Vegas dejó un giro inesperado en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, luego de que la FIA descalificara a Lando Norris y Oscar Piastri por incumplir el límite reglamentario de 9 milímetros en la plancha de resina del fondo plano. La decisión, tomada tras la revisión técnica postcarrera, alteró por completo la lucha por el título.

En pista, ambos McLaren habían terminado dentro de los primeros puestos, pero la sanción los dejó sin puntos y permitió que el certamen se comprima de forma dramática.

Norris sigue arriba, pero ya no está tan tranquilo Con la descalificación, Norris mantiene la cima del campeonato con 390 puntos, pero su ventaja se redujo de manera brusca. Piastri, que había sumado fuerte antes de la penalización, cayó a un total de 366 unidades, la misma cifra que alcanzó Max Verstappen, ganador en Las Vegas y nuevamente candidato firme al título.

A dos fechas del cierre —Qatar y Abu Dabi—, la categoría queda en un escenario electrizante: el líder perseguido por dos rivales empatados con opciones reales de coronarse.

Colapinto se beneficia y avanza posiciones El argentino Franco Colapinto también sintió el impacto de las sanciones. Tras un toque en la caótica largada que dañó su Alpine, había terminado 17°, pero ascendió al 15° puesto gracias a las descalificaciones de McLaren. Aunque nunca pudo pelear por puntos, completó la carrera y sumó kilómetros valiosos en su temporada debut.