Tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Las Vegas, así quedó la lucha por el campeonato mundial de la F1

Max Verstappen arrasó en el Gran Premio de Las Vegas y se llevó los 25 puntos. Además, le recortó una diferencia a Norris y Piastri en la lucha por el título.

Tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas, así quedó la lucha por el campeonato mundial de la F1.

Max Verstappen cerró un fin de semana ideal en Las Vegas. Tras largar desde la segunda posición por detrás de su máximo rival y líder del campeonato mundial, Lando Norris, el tetracampeón del mundo tomó el liderazgo en la primera vuelta y ganó de punta a punta el Gran Premio de Las Vegas.

Con una largada fenomenal y una buena parada en boxes, el tetracampeón del mundo se quedó con los 25 puntos y llega consolidado a las últimas dos carreras del año (Qatar y Abu Dabi). Por su parte, el británico de McLaren logró resistir el feroz ataque de Russell y finalizó 2°. Por su parte, Piastri fue 4°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992466676332593231&partner=&hide_thread=false Verstappen wins, with Norris and Russell rounding out the top-three!



Your points-finishers in Las Vegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sCcxsu5YqZ — Formula 1 (@F1) November 23, 2025 Cómo quedó la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1 Con dos carreras por disputarse y una Sprint de por medio, el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 está que arde y las mínimas diferencias marcarán quién será el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo. Lando Norris se mantiene en la punta con 408 unidades y le sacó más diferencia a su compañero de box, quien tiene 378.

Por su parte, Max Verstappen todavía se mantiene con vida en la lucha por ser heptacampeón mundial y con 366 puntos tiene que hacer un milagro en las próximas carreras que restan por disputarse.