El fuerte sincericidio de Max Verstappen tras la qualy en Las Vegas: "Si hay una oportunidad la aprovecharé, si no se..."

Max Verstappen fue tajante a la hora de analizar su rendimiento en la clasificación en el Gran Premio de Las Vegas.

El fuerte sincericidio de Max Verstappen tras la qualy en el Gran Premio de Las Vegas.

Max Verstappen llegó al Gran Premio de Las Vegas con una misión: ganar la carrera y poder descontarle puntos a Lando Norris y Oscar Piastri en la pelea por conseguir su quinto título mundial de la Fórmula 1.

Sin embargo, eso no será tarea fácil para el piloto de Red Bull, ya que tras una clasificación intensa por la lluvia que caía y el frío que hacía que varios monoplazas se deslizaran por el circuito, quien se quedó con la pole position fue el británico de McLaren (1:47.934) y largará primero en la carrera principal del domingo.

El sincericidio de Max Verstappen tras la qualy en el GP de Las Vegas Luego de la clasificación, en la que quedó 2° por detrás de Norris, Max Verstappen hizo un análisis positivo de su rendimiento, pero fue muy sincero sobre el resultado que debe obtener en la carrera para no perder el título mundial de pilotos de F1: “Será difícil ganar, siendo realistas, pero no pienso demasiado en ello porque quizá, por arte de magia, seamos mejores con los neumáticos duros. Si surge una oportunidad, la aprovecharé, si no, se acabará”, comenzó.

gran premio de las vegas1 Max Verstappen hizo un análisis de la clasificación en Las Vegas. Shutterstock “Fue una sesión de clasificación difícil porque no había agarre y todos se estaban quedando atrás. Así que se hace difícil ser consistente, no cometer errores y calentar los neumáticos. Pero creo que lo gestionamos todo bien y aprovechamos al máximo el potencial del coche”, añadió.